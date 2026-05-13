CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला: CDL के वाइस प्रेसिडेंट एन. उदय राव गिरफ्तार
पूर्व में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपी भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 10:38 PM IST
रायपुर: CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला केस में CDL के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) एन. उदय राव को बुधवार को गिरफ्तार किया गया. पूर्व में गिरफ्तार 7 आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड अवधि पूर्ण होने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.
CDL के वाइस प्रेसिडेंट एन. उदय राव गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला
CSMCL के रिकॉर्ड में कार्य ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड के नाम से था. लेकिन फील्ड संचालन बिलिंग समन्वय एवं भुगतान व्यवस्था एन. उदय राव के द्वारा देखी जा रही थी. साल 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवर टाइम, बोनस 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान और उक्त मदों पर सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स के रूप में मैन पावर एजेंसियों को लगभग 182 करोड़ 98 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाना पाया गया.
ओवर टाइम भुगतान घोटाला
EOW और ACB ने CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला मामले में CDL के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) एन. उदय राव के खिलाफ धारा-7 B 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित 2018 और धारा-467, 468, 471, 120-बी के तहत कार्रवाई की. वहीं CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला मामले में पूर्व में गिरफ्तार 7 आरोपियों को पुलिस की रिमाण्ड अवधि पूरी होने पर बुधवार को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों में नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजीत दरंदले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, राजीव द्विवेदी और संजीव जैन के नाम शामिल हैं.
दूसरों तक पहुंचती थी रकम
विवेचना में पाया गया कि एन. उदय राव CDL अर्थात छ.ग. डिस्टलरीज लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) के पद पर कार्यरत था. CSMCL में ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड के नाम से चल रहे मैन पावर सप्लाई कार्य का फील्ड संचालन देखता था. जांच में यह बात सामने आई कि CSMCL के रिकॉर्ड में कार्य ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड के नाम से था. लेकिन फील्ड मैनेजमेंट, स्थानीय संचालन, बिलिंग समन्वय, कर्मचारियों की व्यवस्था एवं भुगतान संबंधी कार्य CDL की संबद्ध कंपनी एन. के.जे.ए. की ओर से एन. उदय राव द्वारा किये जाते थे.
ओवर टाइम, बोनस एवं 4 अतिरिक्त दिवस कार्य की बिलिंग उदय राव के कहने पर की जाती थी. उक्त राशि से कमीशन भुगतान के संबंध में वह अरूणपति त्रिपाठी से समन्वय करता था. उक्त राशि अरूणपति त्रिपाठी के माध्यम से आगे अनवर ढेबर तक पहुंचती थी.
2019-20 से 2023-24 के बीच अलग-अलग मदों में निम्नानुसार अतिरिक्त भुगतान किया गया
- बोनस भुगतान लगभग 12 करोड़ 21 लाख रुपए
- 4 अतिरिक्त दिवस कार्य का भुगतान लगभग 54 करोड़ 46 लाख रुपए
- ओवर टाइम, बोनस एवं 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान पर सर्विस चार्ज लगभग 15 करोड़ 11 लाख रुपए
करोड़ों का किया गया भुगतान
इस प्रकार उक्त सभी मदों को मिलाकर कुल लगभग 182 करोड़ 98 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान सुमीत फैसिलिटीज, प्राईमवन वर्कफोर्स, ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस, अलर्ट कमाण्डोज एवं ईगल हंटर सॉल्यूशन्स सहित संबंधित मैन पावर एजेंसियों को किया गया था.
इनको भुगतान किए जाने का आरोप
- ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड को ओवर टाइम मद में लगभग 18 करोड़ 34 लाख रुपए
- बोनस मद में लगभग 1करोड़ 85 लाख रुपए, 4 अतिरिक्त दिवस कार्य के भुगतान मद में लगभग 11 करोड़ 6 लाख रुपए
- उक्त मदों पर सर्विस चार्ज/सर्विस टैक्स के रूप में लगभग 2 करोड़ 81 लाख रुपए प्राप्त होना पाया गया
- ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड को इन मदों में कुल लगभग 34 करोड़ 7 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ
EOW और ACB की जांच में खुलासा
EOW और ACB ने जांच में यह पाया कि उक्त राशि वास्तविक रूप से कर्मचारियों को दी जानी थी. लेकिन फर्जी/बढ़े हुए बिलों के माध्यम से राशि निकाल कर उसका उपयोग अधिकारियों एवं सिंडिकेट को कमीशन देने के साथ ही कंपनियों के आर्थिक लाभ के लिए किया गया. गिरफ्तार आरोपी एन. उदय राव को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.