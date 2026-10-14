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CSMCL मैनपावर घोटाला: पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी और बीआर लोहिया के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट पेश

पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी और बीआर लोहिया के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट पेश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मैनपावर भुगतान केस में EOW/ACB ने कोर्ट में 500 पेज का पूरक चालान पेश किया है. ये चालान CSMCL के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी और मैनपावर एजेंसी के संचालक बीआर लोहिया के खिलाफ है. जांच में बताया गया है कि सरकारी शराब दुकानों के कर्मचारियों के नाम पर पांच मैनपावर एजेंसियों को नियम विरुद्ध जाकर 182.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त (फर्जी) भुगतान किया गया. इस रकम का एक हिस्सा अधिकारियों और सिंडिकेट को कमीशन के रूप में दिया जाता था. इस मामले में मुख्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी फिलहाल रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि बीआर लोहिया अभी भी फरार चल रहे हैं.

शराब दुकान कर्मचारियों के नाम पर हुआ था 182 करोड़ का फर्जी भुगतान (ETV BHARAT CHHATTISGARH) करोड़ों का फर्जीवाड़ा जांच एजेंसियों के मुताबिक, प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला ओवरटाइम, बोनस और चार अतिरिक्त दिनों का पैसा उन्हें नहीं दिया गया. इसके बजाय फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर एजेंसियों को करोड़ों रुपये का अवैध भुगतान कर दिया गया. अकेले अरुणपति त्रिपाठी के कार्यकाल में सेवा शुल्क और अन्य मदों के नाम पर एजेंसियों को 152.40 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया. इसमें से 'ईगल हंटर' और 'अलर्ट कमांडोज' नाम की दो बड़ी एजेंसियों को 48 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बांटी गई.