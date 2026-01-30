यूपी में CSJMU के छात्र बनाएंगे सेंसर वाले पैराशूट; जीआईएल के साथ MOU, वीसी बोले- विशेषज्ञों के साथ स्वदेशी उत्पाद तैयार करेंगे स्टूडेंट्स
कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के साथ हुआ एमओयू.
Published : January 30, 2026 at 6:37 PM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के विद्यार्थी अब अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ-साथ सेंसर बेस्ड पैराशूट, एरोनॉटिकल डिजाइन आधारित पैराशूट समेत आधुनिक तकनीक वाले पैराशूट तैयार करेंगे. इसके लिए सीएसजेएमयू व ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के बीच शुक्रवार को करार हुआ.
करार को लेकर विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनें. इसी सोच को दिशा देने के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के साथ समझौता किया गया है.
प्रो. विनय पाठक ने कहा कि अब विवि के छात्र जीआईएल जाकर नई जानकारियां हासिल करेंगे और वहां के विशेषज्ञों संग भारतीय और स्वदेशी उत्पाद तैयार करेंगे. जिससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर न के बराबर होगी. इस मौके पर जीआईएल के सीएमडी सी. बालासुब्रमण्यम भी उपस्थित रहे.
सीएसजेएमयू में शुरू हुआ 'जी-चेतना' प्रोजेक्ट : सीएसजेएमयू में विवि व जीआईएल के बीच जो करार हुआ, उस प्रोजेक्ट को जी-चेतना (ग्लाइडर्स- सीएसजेएमयू हब फॉर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड नेशनल एयरोस्पेस एप्लीकेशंस) नाम दिया गया है. जिसका उद्देश्य रक्षा एवं एयरोस्पेस तकनीकों के क्षेत्र में छात्रों के शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को सुदृढ़ करना है. विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि अब विवि के छात्र रक्षा क्षेत्र में अपने हुनर को प्रदर्शित करेंगे.
जीआईएल के अधिकारियों ने कहा कि इस सहयोग से उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के बीच संवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे छात्र और शिक्षक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अनुप्रयुक्त तकनीकों, नवाचार और समस्या समाधान के व्यावहारिक पहलुओं को समझ सकेंगे.
उन्होंने कहा कि यह एमओयू सीएसजेएमयू के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके तहत अकादमिक अध्ययन को उद्योगोन्मुख और व्यवहारिक बनाया जा रहा है. प्राथमिक एवं गैर-व्यावसायिक समझौते के रूप में प्रोजेक्ट जी-चेतना को भविष्य में मजबूत शैक्षणिक साझेदारियों की आधारशिला माना जा रहा है. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी और कुलसचिव डॉ. राकेश कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे.
