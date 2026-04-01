उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कॉन्क्लेव में सीएसजेएमयू स्टडेंट्स ने मारी बाजी
उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय फिल्म कॉन्क्लेव में सीएसजेएमयू के छात्रों ने मारी बाजी. एमजेएमसी के छात्रों ने अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 6:37 PM IST
कानपुर: संगीत नाटक अकादमी में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय फिल्म कॉन्क्लेव 2026 में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, बल्कि सम्मान भी हासिल किया.
कॉन्क्लेव में देशभर से आए फिल्म, मीडिया और संचार क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय के एमएजेएमसी (एमजेएमसी) छात्रों ने अपने शोध-पत्र (पेपर प्रेजेंटेशन) प्रस्तुत किए.
उनके प्रस्तुतीकरण को जूरी और उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया, जिसमें सिनेमा, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन विश्लेषण शामिल था.
नेहा को पहला, अंशिका को मिला दूसरा स्थान: विवि के मीडिया प्रभारी डा. दिवाकर अवस्थी ने बताया प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा पोरवाल (एमएजेएमसी चतुर्थ सेमेस्टर) ने पहला स्थान हासिल किया.
इसी तरह दूसरे स्थान पर अंशिका दीक्षित (एमएजेएमसी चतुर्थ सेमेस्टर) और तीसरे स्थान पर मानवी सिंह (एमएजेएमसी चतुर्थ सेमेस्टर) रहीं. इन तीनों छात्राओं को उनके उत्कृष्ट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए सम्मानित भी किया गया. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक ने छात्र-छात्राओं की इस उपलब्धि पर उनको अपनी बधाई देते हुये हर्ष व्यक्त किया और रिसर्च फील्ड में निरंतर आगे बढ़ने के लिये अपनी शुभकामनाएं भी दीं.
फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों व निर्माताओं से सीधा संवाद किया: कॉन्क्लेव के दौरान सीएसजेएमयू के छात्रों ने फिल्म उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों, कलाकारों और निर्माताओं से सीधे संवाद का अवसर मिला, जिससे उन्हें सिनेमा और मीडिया के व्यावहारिक पहलुओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई. यह अनुभव उनके भविष्य के करियर के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा.