CSJMU में "एनकोश किसान एप" लांच; 50 हजार किसानों का डाटा फीड, कुलपति बोले- 12 भारतीय भाषाओं में मिलेगी जानकारी

CSJMU के कुलपति (वीसी) प्रो. विनय पाठक ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
कानपुर : कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) से किसानों के लिये राहत भरी खबर सामने आई है. विवि के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब में 'एनकोश किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) एप तैयार किया गया है, जो किसानों की खेती से जुड़ी हर तरह की मदद करेगा. यूपी के 36 जिलों के 50 हजार किसानों का डाटा इस एप में फीड किया गया है. किसान किसी भी समय इस एप से अपनी दिक्कतों को सुलझा सकते हैं.

CSJMU के कुलपति (वीसी) प्रो. विनय पाठक ने कहा कि कंपनी की ओर से पिछले चार वर्षों में 50 हजार किसानों को जोड़ा गया है. उनकी परेशानियों को समझा गया है. अब वह एप की मदद से अपनी खेती को प्रभावी बना रहे हैं. दिनों दिन एप में किसानों का डाटा बढ़ता जाएगा.

उन्होंने बताया कि इसमें किसान फसलों के रोगों, सिंचाई, बीजों की बुआई का सही समय, किसी भी तरह की बीमारी समेत कई अन्य जानकारियां ले सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ देर में ही मदद मिल जाएगी. 12 भारतीय भाषाओं में एप से किसानों को जवाब मिल जाएगा.

प्रो. विनय पाठक ने कहा कि इस एप की मदद से किसान फसलों के कीटों की पहचान कर सकते हैं. उसके लिए इन्हें फसल की फोटो अपलोड करनी होगी. यह विकल्प भी दिया गया है. इसी तरह कितनी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करना है, मौसम की रणनीति समेत कई जानकारियां हासिल कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि सबसे खास बात ये है कि इसमें किसान को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम इस एप से सूबे के सभी 75 जिलों के किसानों को जोड़ें. एप में किसानों के लिए मैसेज टाइपिंग व वायस असिस्टेंट का विकल्प भी दिया गया है.

