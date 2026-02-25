ETV Bharat / state

CSJMU में "एनकोश किसान एप" लांच; 50 हजार किसानों का डाटा फीड, कुलपति बोले- 12 भारतीय भाषाओं में मिलेगी जानकारी

CSJMU के कुलपति (वीसी) प्रो. विनय पाठक ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) से किसानों के लिये राहत भरी खबर सामने आई है. विवि के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब में 'एनकोश किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) एप तैयार किया गया है, जो किसानों की खेती से जुड़ी हर तरह की मदद करेगा. यूपी के 36 जिलों के 50 हजार किसानों का डाटा इस एप में फीड किया गया है. किसान किसी भी समय इस एप से अपनी दिक्कतों को सुलझा सकते हैं. CSJMU के कुलपति (वीसी) प्रो. विनय पाठक ने कहा कि कंपनी की ओर से पिछले चार वर्षों में 50 हजार किसानों को जोड़ा गया है. उनकी परेशानियों को समझा गया है. अब वह एप की मदद से अपनी खेती को प्रभावी बना रहे हैं. दिनों दिन एप में किसानों का डाटा बढ़ता जाएगा. CSJMU के कुलपति (वीसी) प्रो. विनय पाठक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)