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CSJMU ने शुरू किया डेली रिपोर्ट अटेंडेंस PORTAL, 3 स्तरों पर कक्षाओं की मॉनीटरिंग

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने कैंपस में पठन-पाठन की व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डेली रिपोर्ट अटेंडेंस पोर्टल लॉन्च किया है. कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय की इन-हाउस कैम एआई टीम द्वारा तैयार किया गया यह ऑनलाइन सिस्टम पुरानी कागजी व्यवस्था का स्थान लेगा. इसका मुख्य उद्देश्य परिसर में रोजाना आयोजित और स्थगित होने वाली कक्षाओं का एकदम सटीक और रियल-टाइम डेटा तैयार करना है, जिससे रिपोर्टिंग में होने वाली गलतियों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिले.



यह नया डिजिटल पोर्टल तीन-स्तरीय समीक्षा प्रणाली के तहत काम करता है, जिसमें विभागाध्यक्ष, स्कूल निदेशक और केंद्रीय प्रशासन शामिल हैं. रोजाना विभागाध्यक्ष अपने विभाग की कक्षाओं का ब्योरा दर्ज करेंगे, जिसमें ऑटोमैटिक सिस्टम यह जांचेगा कि कुल निर्धारित कक्षाएं, आयोजित और स्थगित कक्षाओं के योग से मेल खाती हैं या नहीं. आंकड़ों में कोई गड़बड़ी होने पर पोर्टल रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेगा और सबमिट होते ही डेटा सुरक्षित रूप से लॉक हो जाएगा. इसके बाद संबंधित स्कूल निदेशक अपने सभी विभागों की रिपोर्ट पूरी होने पर ही अंतिम सारांश केंद्रीय प्रशासन को भेज सकेंगे.



इस प्रणाली की एक मुख्य विशेषता कक्षाओं के रद्द होने के कारणों को पारदर्शी तरीके से दर्ज करना है. यदि कोई कक्षा संचालित नहीं होती है, तो संबंधित शिक्षक के नाम के साथ उसका स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा, जैसे मेडिकल लीव या कोई अन्य प्रशासनिक कार्य. केवल स्प्रेडशीट पर गायब संख्या दिखाने के बजाय स्पष्ट कारण उपलब्ध होने से विश्वविद्यालय नेतृत्व को पढ़ाई में आने वाले व्यवधानों का सटीक संदर्भ मिलेगा, जिससे आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे.



प्रशासनिक स्तर पर बेहतर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय नेतृत्व को एक लाइव डैशबोर्ड का एक्सेस दिया गया है, जिस पर कैंपस की दैनिक गतिविधियों का संपूर्ण विवरण एक नजर में देखा जा सकता है. इस डैशबोर्ड के माध्यम से अधिकारी कुल आयोजित कक्षाओं का प्रतिशत पूरे विश्वविद्यालय का एकीकृत ब्योरा और देरी से रिपोर्ट भेजने वाले विभागों की सूची तुरंत देख सकेंगे. डेटा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पोर्टल में कड़े गोपनीयता नियंत्रण लागू किए गए हैं, जिससे कर्मचारी केवल अपने विभाग से संबंधित रिकॉर्ड ही देख सकेंगे. आधिकारिक शुरुआत से पहले कैम एआई टीम द्वारा इसका गहन तकनीकी परीक्षण भी किया गया था.



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