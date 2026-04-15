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CSJMU कानपुर बना ऑल इंडिया अंतर-विश्वविद्यालयी खो-खो चैंपियन, LPU पंजाब रहा उपविजेता

विजेता और उपविजेता टीमों का चयन: तीसरे स्थान की बात करें तो स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (एसआरटीम), नांदेड़ ने अपनी जगह बनाई. इसके साथ ही डा. बाबासाहेब आंबेडकर विश्वविद्यालय, संभाजीनगर की टीमों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने सभी विजेता और सहभागी खिलाड़ियों को मंच से बधाई दी. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश की नई खेल प्रतिभाएं हमारे सामने आती हैं और भविष्य उज्ज्वल होता है.

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) में हुई ऑल इंडिया पुरुष खो-खो अंतर-विश्वविद्यालयी टूर्नामेंट का समापन हो गया. मेजबान सीएसजेएमयू कानपुर की टीम ने उत्कृष्ट, संतुलित एवं रणनीतिक प्रदर्शन के आधार पर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया. टीम के शानदार तालमेल के चलते उन्हें आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया गया. वहीं फाइनल मुकाबले में कड़ा संघर्ष करने वाली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू), पंजाब की टीम उपविजेता रही.

शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सम्मानित: कुलपति ने विश्वास जताया कि प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे. व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में सीएसजेएमयू के खिलाड़ी श्रीनिवास को ‘सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता’ (बेस्ट अटैकर) का खिताब मिला. वहीं एलपीयू पंजाब के देवा नारायण को उनकी फुर्ती के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ रक्षक’ (बेस्ट डिफेंडर) चुना गया. प्रतियोगिता के सबसे प्रतिष्ठित ‘सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ (बेस्ट प्लेयर आफ द टूर्नामेंट) का पुरस्कार गोविंद यादव को दिया गया.

20 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों छात्र हुए शामिल: मीडिया प्रभारी डा. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डा. श्रवण कुमार यादव और खेल सचिव डा. निमिषा कुशवाहा की मुख्य भूमिका रही. उनके साथ सौरभ तिवारी और अभिषेक मिश्रा ने भी टूर्नामेंट के प्रबंधन में अहम योगदान दिया. नार्थ जोन पुरुष खो-खो चैंपियनशिप में देश के 20 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने शिरकत की थी. 6 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चले इस 10 दिवसीय आयोजन में रोजाना रोमांचक मुकाबले देखने को मिले.

खिलाड़ियों में जश्न का माहौल: बुधवार को टूर्नामेंट के अंतिम परिणामों की घोषणा के साथ ही विजेता टीम के खिलाड़ियों में जश्न का माहौल रहा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे खेल भावना की जीत बताते हुए सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने कानपुर के इस आयोजन की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की. अंत में सभी टीमों के विदा होने के साथ इस खेल महाकुंभ का विधिवत समापन हो गया.

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