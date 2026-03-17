ETV Bharat / state

CSJMU के सेमेस्टर एग्जाम की डेट आई, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं

विवि प्रशासन की ओर से वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी, तीन पालियों में आयोजित होगी परीक्षा.

csjmu kanpur semester exams will begin on 11 april 2026
CSJMU के सेमेस्टर एग्जाम की डेट आई. (csjmu kanpur)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में सम सेमेस्टर परीक्षाएं 11 अप्रैल से शुरू होंगी. परीक्षाओं में एक लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षाएं छह जून तक संचालित रहेंगी. विवि प्रशासन की ओर से सोमवार देर रात वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया.

18 मार्च तक दर्ज कराएं आपत्ति: विवि के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने अगर किसी छात्र, प्रबंधक या प्राचार्य को परीक्षा कार्यक्रम से दिक्कत है तो वह विवि की वेबसाइट पर 18 मार्च तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. परीक्षा नियंत्रक ने कहा, परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी सभी प्रबंधकों व प्राचार्यों को दी जा चुकी है. विवि प्रशासन ने अपने स्तर पर सारी तैयारियां भी कर ली हैं। तय तिथि के बाद किसी की आपत्ति पर विचार नहीं होगा.


ज्यादातर परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर होंगी: विवि के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया कि ज्यादातर परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगी। अलग-अलग कक्षाओं की परीक्षाएं तीन पालियों में कराई जाएंगी. उन्होंने बताया स्नातक कक्षाओं के माइनर विषयों की परीक्षाएं मेजर विषयों से अलग कराई जाएंगी. बोले, छात्रों को पेपर हल करने के लिए डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा.

परीक्षाओं का आयोजन सीसीटीवी की निगरानी में होगा. वहीं, बीएएलएलबी और एलएलबी की परीक्षाएं दो पालियों में कराई जाएंगी. इन दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षा अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई हैं.

परीक्षा शेड्यूल जारी होने के बाद छात्र-छात्राओं ने परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं, कालेजों में प्राचार्यों ने शिक्षकों से कहा है वह पाठ्यक्रम को रिवाइज कराएं.


मार्च अंत तक जारी होंगे एडमिट कार्ड: परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया, मार्च अंत तक सभी छात्रों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे. 11 अप्रैल से परीक्षाएं कराने के लिए केंद्र भी फाइनल किए जा चुके हैं. वहीं, छात्रों को समय से एडमिट कार्ड भी मुहैया करा दिए जाएंगे.



ये भी पढ़ेंः यूपी बीजेपी ने नामित पार्षदों का किया ऐलान, हर जिले में 10-10 पार्षद मनोनीत, नगर पालिका में 1500 से अधिक की लगी लॉटरी

TAGGED:

KANPUR NEWS
CSJMU SEMESTER EXAMS DATES
CSJMU EXAMS DATES
सीएसजेएमयू एग्जाम
CSJMU NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.