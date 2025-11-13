ETV Bharat / state

CSJMU में कॉपी बदलकर छात्रा को बना दिया टॉपर; आरोप सही मिलने पर डायरेक्टर सस्पेंड

CSJMU के मीडिया प्रभारी दिवाकर अवस्थी ने बताया कि छात्र की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई. आरोप सही मिले हैं.

CSJMU में कॉपी बदलकर छात्रा को बना दिया टॉपर.
CSJMU में कॉपी बदलकर छात्रा को बना दिया टॉपर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 12:03 PM IST

कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी लीगल स्टडीज के डायरेक्टर डॉ. पंकज द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया है. उन पर LLM सेकंड सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी बदलवा कर छात्रा को टॉपर बनाने के आरोप हैं. इस मामले की शिकायत एक छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की थी. इसके आधार पर जांच कमेटी गठित की गई. जांच में आरोप सही पाए जाने पर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया.

छात्र की शिकायत पर एक्शन: छात्र की शिकायत में बताया गया कि मई 2025 में एलएलएम के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई. छात्र का आरोप था कि इसमें टॉप करने वाली छात्रा को खुलेआम नकल कराई गई. उसकी कॉपी एग्जाम रूम कि अलग जगह ले जाकर लिखी गई.

वहीं, छात्रा ने जो कॉपी लिखी वह जमा ही नहीं कराई गई. आरोप है, कि उत्तर की पूरी कॉपी घर पर ही लिखवा ली गई थी. उस कॉपी को अन्य छात्रों की कॉपियों के साथ बंडल में शामिल कर लिया गया. इससे छात्रा को क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मिले और वह टॉपर बनी.

जांच में सही पाए गए आरोप: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी दिवाकर अवस्थी ने बताया कि छात्र की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई थी. जांच में आरोप सही मिलने पर यूनिवर्सिटी की अनुशासनात्मक समिति की बैठक बुलाई गई.

इस बैठक के बाद समिति ने अटल बिहारी वाजपेयी लीगल स्टडीज के डायरेक्टर डॉ. पंकज द्विवेदी पर एक्शन लिया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. डॉ. पंकज को प्रो. वीसी ऑफिस से अटैच कर दिया गया है.

छात्र-छात्रा की पहचान गोपनीय: सीएसजेएमयू के मीडिया प्रभारी दिवाकर अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के करियर का ध्यान रखते हुए छात्रा और शिकायत करने वाले छात्र का नाम उजागर नहीं किया है.

फिर से होगी परीक्षा: इस मामले की जांच और रिपोर्ट के आधार पर डॉ. पंकज द्विवेदी के खिलाफ अगली जांच भी होगी. इसके साथ ही समिति की बैठक में यह भी फैसला किया गया, कि छात्रों की परीक्षा अमान्य मानी जाएगी. एक बार फिर से चारों विषयों की परीक्षा कराई जाएगी.

