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कानपुर में शोध की वैश्विक पहचान के लिए सीएसजेएमयू ने बनाया जागरूकता पैमाना

CSJMU कानपुर में नई अनुसंधान जागरूकता स्केल का शुभारंभ, शोधकर्ताओं की क्षमताओं का आकलन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) के शिक्षा विभाग ने शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. विमल सिंह ने 'ग्लोबल रिसर्च-ओरिएंटेड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स (ग्रुप) अवेयरनेस स्केल' नामक एक मानकीकृत पैमाना विकसित किया है. यह पैमाना यह जानने के लिए बनाया गया है कि भारतीय शोधार्थी दुनिया भर के ऑनलाइन शोध-मंचों (जैसे रिसर्चगेट, गूगल स्कॉलर, स्कोपस आदि) के बारे में कितना जानते हैं और उनका कितना उपयोग करते हैं. इंटरनेट ने बदली शोध की दुनियां: डा. विमल सिंह ने बताया कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ने शोध की दुनिया को बहुत बदल दिया है. अब शोधार्थी अपने काम को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं. रिसर्चगेट, एकेडेमिया, गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस जैसे मंच शोधकर्ताओं को अपने पेपर, डेटा और विचारों का आदान-प्रदान करने का बेहतरीन अवसर देते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या हमारे देश के पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्र इन मंचों के बारे में जानते हैं? क्या वे इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? और क्या वे इन्हें अपने शोध के लिए उपयोगी मानते हैं? इसी पैमाने के माध्यम से इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे. डॉ. विमल सिंह के अनुसार, "मानव की आवश्यकताओं को समझना ही उन्हें पूरा करने का आधा काम है और शोध इस समझ का वैज्ञानिक माध्यम है. ऐसे काम करता है ये पैमाना: डा. विमल ने बताया कि इस स्केल को 'ओयूआर' दृष्टिकोण पर आधारित किया गया है जिसमें 3 मुख्य आयाम हैं-



1. ओरिएंटेशन (ओ) – यानी जानकारी और परिचय. इसके तहत यह देखा जाता है कि शोधार्थी को इन मंचों के बारे में कितनी जानकारी है और क्या वह इनसे परिचित है.

2. यूटिलिटी (यू) – यानी उपयोगिता और व्यावहारिक अनुभव. इसमें यह जाना जाता है क्या वह इन मंचों पर शोध खोजता है क्या वह अपने पेपर अपलोड करता है और क्या उसे इनके इस्तेमाल का अनुभव है.

3. रिलेवेंस (आर) – यानी महत्व और प्रासंगिकता. इस आयाम से यह पता चलता है कि शोधार्थी इन मंचों को अपने काम के लिए कितना महत्वपूर्ण मानता है. इस तरह यह पैमाना सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उस जानकारी के इस्तेमाल और उसकी अहमियत को भी एक साथ मापता है.