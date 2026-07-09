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CSJMU दीक्षांत समारोह: राज्यपाल बोलीं- डिग्री डिजीलॉकर तक सीमित न रखें, टॉपर्स का टारगेट- IAS और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना

41वें दीक्षांत समारोह में 51 मेधावियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिनमें 42 छात्राएं और नौ छात्र शामिल हैं.

CSJMU दीक्षांत समारोह.
CSJMU दीक्षांत समारोह. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:58 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 8:16 PM IST

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कानपुर : छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का गुरुवार को 41वां दीक्षांत समारोह मनाया गया. दीक्षांत समारोह में बेटियों का वर्चस्व रहा. मेधावी छात्र-छात्राओं ने अपनी मेहनत से विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया. इस साल कुल 51 मेधावियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिनमें 42 छात्राएं और नौ छात्र शामिल हैं.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, छत्रपति शाहूजी महाराज विवि में साल 2019 में जब दीक्षांत समारोह हुआ था, तब यहां घटती छात्र संख्या समेत कई दिक्कतें सामने आई थीं. साल 2026 में जो तस्वीर है, वह बहुत शानदार है. मौजूदा समय में जहां विवि में 15 हजार से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं विवि द्वारा छात्रों को फेसलेस फैसिलिटी, कोरियर से डिग्री का घर पहुंचना, हॉस्टल केयर ऐप से उनकी देखभाल समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं. यह देखकर अच्छा लगता है.

CSJMU दीक्षांत समारोह. (Video Credit; ETV Bharat)

किसी को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं : उन्होंने कहा, अब इस विवि को किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं. यहां सभी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो छात्र हों, शिक्षक हों या फिर विवि के सभी कर्मी. उन्होंने छात्रों को उदाहरण देते हुए बताया, अभी तक हुए चार विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में जहां तीन लाख से अधिक डिग्रियां छात्रों को डिजीलॉकर से दी गईं, तो वहीं केवल 68 हजार ने उन्हें डाउनलोड किया.

पानी बचाने की अपील : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, डिग्री को केवल डिजीलॉकर तक न सीमित रखें, उसे डाउनलोड जरूर करें. जनभवन की टीम ने आकर विवि में कई कमियों को देखा, जिन्हें सुधारा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ छात्रों को मिलेगा. राज्यपाल ने सभी ने पानी बचाने की अपील की. कार्यक्रम में एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी गईं.

शिल्पाचार्य अंचल पी. बिजलानी को दी गई डी.लिट् की मानद उपाधि: पारंपरिक कच्छ चर्म शिल्प के विशिष्ट शिल्पाचार्य, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षणकर्ता एवं उद्यमी अंचल पी. बिजलानी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट्.) की मानद उपाधि दी. उपाधि लेने के बाद भावुक स्वर में अंचल पी. बिजलानी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि मेरी उस गौरवशाली विरासत का है, जिसे मेरे पूर्वजों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखा.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया संबोधित.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया संबोधित. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर, बनासकांठा से होते हुए कच्छ के सुमरासर ग्राम को कर्मभूमि बनाने तक का हमारे परिवार का सफर सिर्फ जीवित रहने का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय लोकशिल्प की प्रामाणिकता को सहेजने की एक साधना थी. पारंपरिक हस्तशिल्प और चर्म शिल्प (लेदर क्राफ्ट) को केवल मनोरंजन या सजावट की वस्तु नहीं समझा जाना चाहिए, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है.

युवाओं ने स्टार्टअप को किया प्रदर्शित, दो ऐप भी लॉन्च : दीक्षांत समारोह में युवाओं ने कई स्टार्टअप को प्रदर्शित किया. विवि द्वारा नेवर एलोन ऐप और हॉस्टल केयर ऐप को लॉन्च किया. विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने कहा, नेवर एलोन ऐप ऐसे युवाओं की बहुत अधिक मदद करेगा जो खुद को परेशान और अकेला समझते हैं. जरा सी परेशानी आने पर वह घबरा जाते हैं और गलत कदम उठाने के लिए फैसला करने लगते हैं. हॉस्टल केयर ऐप की मदद से छात्र अपनी समस्याएं अपने वरिष्ठों को अब कुछ ही मिनट में बता सकेंगे.

भाषा पर कर रहे काम : छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के 41वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए दिल्ली विवि के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा, छात्रों को हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की ओर से हम सबसे महत्वपूर्ण काम भाषा पर कर रहे हैं. जिन कॉलेजों के सामने भाषा को लेकर कोई दिक्कतें हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है. इंजीनियरिंग कॉलेजों को विकल्प दिया गया है, वह अपनी समस्याएं ऑनलाइन बता सकते हैं.

AI से सभी को होगा फायदा : प्रो. योगेश सिंह ने कहा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर यही कहूंगा, इससे हमें निश्चित तौर पर लाभ होगा. हमें ये देखना होगा हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं. एक शोधार्थी अपने शोध कार्य में अगर किसी तरह का एनालिसिस या कम्परेजिन करना चाह रहा है, तो वो आसानी से कर सकता है. जबकि आज से 20-30 सालों पहले छात्रों को अपने डाटा के लिए लाइब्रेरी की ओर जाना पड़ता था. इसलिए मैं आशावान हूं एआई को लेकर. इससे छात्रों व शिक्षकों को फायदा होगा. एआई से अब पढ़ाई भी आसान होगी.

टीचर्स पढ़ा कैसे रहे ये देखने वाली बात: दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठयक्रम अन्य से कैसे बेहतर है? इस सवाल के जवाब में एआईसीटीई के चेयरमैन प्रो. योगेश सिंह ने कहा, पाठयक्रम सभी विश्वविद्यालयों के अच्छे होते हैं. बस ये देखने वाली बात है, उन कोर्सेस को टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं? यानी उसकी छात्रों तक डिलीवरी कैसे हो रही है? मुख्य बात डिलीवरी और क्रियान्वयन की है. उसे देखना होगा. गुणवत्ता में हमेशा सुधार की जरूरत रही है, और वो रहेगी. क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नए बदलाव होते रहते हैं. उनका अगर समय से समावेश होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती जायेगी.

अब पढ़िए टॉपर्स ने क्या कहा-

चांसलर ब्रॉन्ज मेडल समेत तीन स्वर्ण पदक पाने वाली जया परिहार ने कहा, मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूं. मेरा लक्ष्य आईएएस बनना है. मैंने विवि से हाल ही में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है. एमएड की छात्रा कीर्ति शुक्ला को पांच पदक मिले. कीर्ति ने कहा, मेरे लिए दीक्षान्त समारोह का ये पल बेहद गौरवन्वित करने वाला है. साथ ही यादगार भी है. मैं भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूं.

एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्रा प्रिया यादव ने बताया, मुझे दीक्षांत समारोह में कुल पांच पदक मिले. मैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हीं अपना बेहतर करियर बनाना चाहती हूं.

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Last Updated : July 9, 2026 at 8:16 PM IST

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