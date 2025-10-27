'क्लास से क्यों रहते गोल?', CSJMU गैरहाजिर छात्रों की कराएगा विशेष स्क्रीनिंग, ये काम भी होगा
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा पहचान, ऐसे छात्रों पर विशेष नजर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 7:55 AM IST
कानपुर: अक्सर छात्र कोर्स अधूरा रहने के चलते कक्षाओं में नहीं पहुंचते हैं जिस वजह से कक्षाओं में उनकी उपस्थिति भी कम दर्ज होती है. अब ऐसे सभी छात्र-छात्राओं की छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पहचान की जा रही है जो छात्र काफी लंबे समय से कक्षाओं से अनुपस्थित हैं या फिर रोजाना अन्य किसी कारणवश से कक्षाओं में कम से कम पहुंच रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन अब ऐसे छात्र-छात्राओं की भी पहचान कर रहा है जोकि अपने परिवार से अलग होकर अपना अकेले जीवन जी रहे हैं. ऐसे छात्रों की समस्याओं की पहचान कर विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें वेलबीइंग सेंटर से जोड़ा जाएगा. वहीं जिन छात्रों का कोर्स किसी भी कारणवश छूट गया है और इसके चलते हुए कक्षाओं में नहीं पहुंच रहे हैं उनके लिए विश्वविद्यालय में अब अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा.
छात्रों में बढ़ रही नकारात्मकता: दरअसल, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बीते कुछ महीनो में ऐसी घटनाओं की जानकारी ली गई है जिनमे छात्र अपने माता-पिता से अलग रह रहे हैं और उनमें एकाकीपन के लक्षण मिले हैं ऐसे छात्रों में काफी तेजी के साथ न सिर्फ नकारात्मकता बड़ी है बल्कि वह खुद को अकेला भी महसूस करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा वेलबिंग सेंटर में पहुंचे ऐसे छात्र-छात्राओं के माता-पिता से बातचीत करने के बाद इस गंभीर समस्या के समाधान की रहा भी खुल गई है कुछ छात्र-छात्राओं में तो यह समस्या इतनी गंभीर देखने को मिली है कि वह अपने परिवार के साथ रहने तक को तैयार नहीं है अब ऐसे छात्र-छात्राओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है जिससे अब ऐसे सभी छात्रों की स्क्रीनिंग कराने का विश्वविद्यालय ने फैसला किया है.
वही विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन छात्रों की भी अब पहचान की जाएगी जो की नियमित रूप से कक्षा में नहीं पहुंच रहे हैं प्रशासन ने ऐसे सभी विभागों को छात्रों की सूची तैयार करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
काउंसलिंग होगी: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ.प्रियंका शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कानपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वेलबीइंग सेंटर में सभी छात्र-छात्राओं की काउंसलिंग के साथ उनकी स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीने में कई छात्रों में हमने अवसाद के लक्षण पाए हैं खुशी की बात यह है कि उन सभी को मानसिक तौर पर मजबूत और बेहतर बनाने में हमें सफलता हासिल हुई है जब छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्या से जुड़ी उन्हें बेहतर सलाह दी गई तो उन्होंने खुद ब खुद अपनी समस्या का समाधान तलाश लिया.
कुलपति क्या बोले: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि अब जो छात्र और छात्राएं कक्षाओं में लगातार अनुपस्थित हैं उनकी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विशेष स्क्रीनिंग कराई जाएगी. हम इसमें वैलनेस सेंटर की मदद लेने के साथ ही छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर भी विशेष तौर पर ध्यान देंगे. अगर कोई छात्र अपनी कक्षा में कोर्स पिछड़ने की वजह से नहीं पहुंच रहा है और वह कक्षा में आने से भी कतरा रहा है तो हम उसके कोर्स को पूरा कराने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करेंगे.
