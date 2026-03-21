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CSJMU बीटेक, फूड साइंस और अन्य दिलचस्प कोर्सेस; इस सत्र से 10 से अधिक नए पाठयक्रम के साथ ट्रेनिंग

विवि में कई पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश तो कुछ में होगी प्रवेश परीक्षा, वेबसाइट से ले सकते हैं सीटों की जानकारी.

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छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुरू हो रहे हैं नए कोर्स, जल्द करें आवेदन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 4:51 PM IST

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कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए इस सत्र में कई नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मौका है. जिसमें विवि में बीटेक, फूड साइंस, फिजिकल एजूकेशन, बीएससी स्तकर पर कई नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे. जिनमें छात्र अपनी योग्यता और सीटों के आधार पर दाखिला ले सकेंगे.

बता दें, कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय में हुई अकादमिक परिषद की बैठक में नए पाठ्यक्रमों पर सभी सदस्यों ने अपनी मुहर लगा दी थी. विवि के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया, कुछ पाठ्यक्रमों में जहां छात्रों को सीधे प्रवेश मिल जाएगा. वहीं, कई ऐसे भी पाठ्यक्रम हैं, जिनमें Entrance Exam के आधार पर एडमिशन होंगे. विवि प्रशासन की ओर से वेबसाइट पर पूरी जानकारी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी. इसके बाद छात्र वहां से सारी जानकारी ले सकेंगे.

डॉ. दिवाकर अवस्थी, मीडिया प्रभारी, सीएसजेएमयू (Video Credit; ETV Bharat)

आगामी सत्र से विभिन्न स्कूलों में शुरू होंगे ये नए कोर्स: नए कोर्सेज में स्कूल ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और परास्नातक स्तर पर एमएससी (एग्रीकल्चर) प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी (एग्रीकल्चर) स्वाईल साइंस, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ लैंग्वेज में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, सिख शोध पीठ के अन्तर्गत डिप्लोमा इन गुरु ग्रंथ साहिब स्टडीज एवं डिप्लोमा इन पंजाबी लिटरेचर, स्कूपपल ऑफ आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीए ऑनर्स हिस्ट्री एवं परास्नातक, डिप्लोमा स्तर पर पीजी डिप्लोमा इन एडवांस साइकॉलोजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर एमबीए फाइनेंसियल सर्विसेज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बी. वोक इन फैशन एंड अपैरल इिजाइन कोर्स शुरु किए जायेंगे.

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बी.टेक छात्र-छात्राओं के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं डिफेंस टेक्नोलॉजी के माइनर डिग्री प्रोग्राम शुरू होंगे.

  • विश्वविद्यालय परिसर के बी.ए., बी.एससी., इंटीग्रेटेड बी.एससी. एम.एससी. तथा बी.कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम “द फ्यूचर ऑफ वर्क” पढ़ाए जाएंगे.
  • विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र-छात्राओं को Co-Curricular Activity पर आधारित संगीत, खेल या कला पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम को करना जरूरी होगा.
  • स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के भौतिकी विभाग में एम.एससी. (क्वांटम टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम भी इसी सत्र से शुरु होगा.

ये भी पढ़ें: जॉब श्योरिटी के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर विवि की नई पहल; कैंपस प्लेसमेंट के लिए छात्रों को टिप्स-ट्रेनिंग की सुविधा

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