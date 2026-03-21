ETV Bharat / state

CSJMU बीटेक, फूड साइंस और अन्य दिलचस्प कोर्सेस; इस सत्र से 10 से अधिक नए पाठयक्रम के साथ ट्रेनिंग

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुरू हो रहे हैं नए कोर्स, जल्द करें आवेदन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए इस सत्र में कई नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मौका है. जिसमें विवि में बीटेक, फूड साइंस, फिजिकल एजूकेशन, बीएससी स्तकर पर कई नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे. जिनमें छात्र अपनी योग्यता और सीटों के आधार पर दाखिला ले सकेंगे. बता दें, कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय में हुई अकादमिक परिषद की बैठक में नए पाठ्यक्रमों पर सभी सदस्यों ने अपनी मुहर लगा दी थी. विवि के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया, कुछ पाठ्यक्रमों में जहां छात्रों को सीधे प्रवेश मिल जाएगा. वहीं, कई ऐसे भी पाठ्यक्रम हैं, जिनमें Entrance Exam के आधार पर एडमिशन होंगे. विवि प्रशासन की ओर से वेबसाइट पर पूरी जानकारी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी. इसके बाद छात्र वहां से सारी जानकारी ले सकेंगे. डॉ. दिवाकर अवस्थी, मीडिया प्रभारी, सीएसजेएमयू (Video Credit; ETV Bharat)