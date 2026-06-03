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सीएसजेएमयू कानपुर में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 52 विषयों में 880 सीटों पर मिल रहा प्रवेश

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू. ( ETV Bharat )

इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर व अन्य उभरते शोध क्षेत्रों में भी पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों को शोध के व्यापक अवसर प्राप्त होंगे.

इस साल विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में व्यापक शोध अवसर उपलब्ध कराए हैं. विशेष रूप से हिंदी में 77 सीटें, टीचर एजूकेशन (68 सीटें), जूलॉजी (44 सीटें), पॉलिटिकल साइंस (39 सीटें), बॉटनी (37 सीटें), फिजिक्स (50 सीटें), मैथमैटिक्स (38 सीटें), ज्याग्राफी (28 सीटें), होम साइंस (24 सीटें), डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज (22 सीटें), साइकोलॉजी (22 सीटें), सोशियोलॉजी (26 सीटें), हिस्ट्री (22 सीटें) तथा इंग्लिश में 40 शोध सीटें उपलब्ध हैं.

विश्वविद्यालय की डीन रिसर्च एंड डेवलप्मेंट डॉ नमिता तिवारी ने बताया कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी (एमएलटी), फिजियोथेरेपी (फिजियोथेरेपी), फार्मेसी और एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर) विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट और बाकी 48 विषयों में प्रवेश नेट (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) की मेरिट के अनुसार होगा.

इनमें 231 सीटें विश्वविद्यालय परिसर तथा 649 सीटें संबद्ध एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए निर्धारित हैं.

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू),की ओर से सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई. इस साल विश्वविद्यालय द्वारा 52 विषयों में कुल 880 शोध सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं.

पार्ट टाइम पीएचडी के लिए 10 प्रतिशत सीटें वर्किंग प्रोफेशनल्स को: विवि की डीन रिसर्च डा.नमिता तिवारी ने बताया शोध एवं नवाचार को व्यापक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने पहली बार पार्ट टाइम पीएचडी एडमिशंस को विशेष प्रोत्साहन देते हुए लगभग 10 प्रतिशत सीटें वर्किंग प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री आधारित कैंडीडेट्स के लिए प्रस्तावित की हैं.

यह पहल उन अनुभवी पेशेवरों को शोध से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगी, जो अपने व्यावहारिक ज्ञान और विशेषज्ञता को अकादमिक अनुसंधान में रूपांतरित करना चाहते हैं.

इंडस्ट्री स्पांसर्ड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों, शोध संस्थानों एवं पेशेवर संगठनों के साथ सहभागिता को सशक्त किया जा रहा है, जिससे शोध को वास्तविक जीवन की चुनौतियों, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास से सीधे जोड़ा जा सके.

विश्वविद्यालय का लक्ष्य केवल शोधार्थियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है जो समाज, उद्योग और नीति-निर्माण के लिए सार्थक योगदान दे सके.

हाइब्रिड मोड में होगा कोर्स वर्क: पीएचडी करने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोर्सवर्क को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है. जबकि एग्जामिनेशन व इवैल्युएशन प्रक्रियाएं नियमानुसार आफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी. यह व्यवस्था यूजीसी के प्रावधानों तथा आवश्यक रेजिडेंशियल रिक्वॉयरमेंट्स के अनुरूप होगी.

विवि के शिक्षक व अकादमिक कर्मी भी कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी: इस साल की सबसे उल्लेखनीय पहल के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों एवं अकादमिक कर्मियों के लिए एक विशेष कैंपस फैकल्टी पार्ट टाइम पीएचडी स्कीम प्रस्तावित की गई है.

इस योजना के अंतर्गत चयन रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक क्रेडेंशियल व इंटरव्यू परफार्मेंस के आधार पर चयन किया जाएगा.

विश्वविद्यालय को विश्वास है यह पहल शोध संस्कृति को सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में संस्थान की स्थिति को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.