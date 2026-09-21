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मिलेट से सेहत और स्वावलंबन की राह, आदिवासी महिलाओं के लिए सिंफर लेडीज क्लब की पहल

सीएसआईआर-सिंफर लेडीज क्लब मिलेट्स से अलग-अलग खाद्य उत्पाद तैयार करने का महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहा है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

CSIR CIMFR Ladies Club
आदिवासी महिलाओं के लिए सिंफर लेडीज क्लब की पहल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 9:27 AM IST

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धनबाद: देश के प्रमुख शोध संस्थान सीएसआईआर-सिंफर के वैज्ञानिक जहां शोध और तकनीकी नवाचारों के जरिए देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, वहीं संस्थान का लेडीज क्लब सामाजिक सरोकार के तहत आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वावलंबन से जोड़ने की पहल कर रहा है.

महिलाओं को मिलेट्स के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य लाभ की जानकारी देने के साथ-साथ इससे अलग-अलग खाद्य उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. खास बात यह है कि स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध मिलेट्स और दूसरे उत्पादों को स्वरोजगार का माध्यम बनाने की संभावनाएं भी महिलाओं को बताई जा रही हैं.

आदिवासी महिलाओं के लिए सिंफर लेडीज क्लब की पहल (Etv Bharat)

सीएसआईआर-सिंफर लेडीज क्लब की पहल

मिलेट... यानी मोटे अनाज. रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और तिल जैसे अनाज ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लंबे समय से लोगों के खान-पान का हिस्सा रहे हैं. लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक रोटी या दूसरे सामान्य व्यंजनों तक सीमित न रहे, बल्कि इन्हें आधुनिक और पौष्टिक खाद्य उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इसी सोच के साथ सीएसआईआर-सिंफर लेडीज क्लब ने आदिवासी महिलाओं के लिए एक पहल शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ मिलेट के बारे में जानकारी देना नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य, परिवार की पोषण जरूरतों और संभावित स्वरोजगार को एक साथ जोड़ना है.

सीएसआईआर-सिंफर लेडीज क्लब की अध्यक्ष मीरा मिश्रा के मुताबिक, महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभाती हैं, लेकिन कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर उतनी जागरूक नहीं हो पातीं. इसी जरूरत को देखते हुए महिलाओं को रोजमर्रा के भोजन में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने की जानकारी देने की पहल की गई.

मीरा मिश्रा ने बताया “हमारी ये एक छोटी सी पहल है इन वनवासी महिलाओं के लिए. ये लोग मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम होती है. परिवार का बहुत ध्यान रखती हैं—पति का, बच्चों का, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान कई बार नहीं रख पातीं. इसलिए हमारी इच्छा थी कि इन्हें बताया जाए कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना चाहिए.”

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मिलेट्स से बने खाद्य उत्पाद (Etv Bharat)

मिलेट्स के पोषण मूल्य की दी जा रही है जानकारी

इसी सोच के तहत महिलाओं को मिलेट्स के पोषण मूल्य की जानकारी दी जा रही है. उन्हें बताया जा रहा है कि रागी, बाजरा, ज्वार और दूसरे मोटे अनाजों में मौजूद पोषक तत्वों को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है. लेकिन इस पहल की खासियत यह है कि मिलेट को सिर्फ पारंपरिक भोजन तक सीमित रखने के बजाय इससे कई ऐसे उत्पाद तैयार करने की जानकारी दी जा रही है, जिनकी आज बाजार में मांग है.

महिलाओं को रागी, बाजरा, ज्वार के साथ महुआ और मुरिंगा जैसे स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल कर लड्डू, कुकीज, बिस्किट और केक तैयार करने की जानकारी दी गई. वहीं, चीनी के विकल्प के तौर पर खजूर, किशमिश और शहद जैसे प्राकृतिक विकल्पों के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया.

लेडीज क्लब की सचिव सह मिलेट उत्पाद प्रशिक्षक नंदिता सिंह का कहना है कि “यह चीजें इनके आसपास आसानी से उपलब्ध हैं- महुआ है, रागी है, बाजरा है. अगर ये इन्हें अपने खाने में रोजाना इस्तेमाल करें तो इनके भोजन की पोषण गुणवत्ता बेहतर हो सकती है. इन्हें बताया गया कि मिलेट से सिर्फ रोटी ही नहीं बनती, बल्कि लड्डू, कुकीज और दूसरे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं. अगर ये खुद सीख जाती हैं और इसमें अच्छी तरह प्रशिक्षित हो जाती हैं तो इसे स्वरोजगार के रूप में भी विकसित कर सकती हैं.”

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मिलेट्स से बने खाद्य उत्पाद (Etv Bharat)

मिलेट से बने उत्पादों की खासियत

मिलेट से बने उत्पादों की खासियत सिर्फ उनके स्वाद या आधुनिक रूप में नहीं, बल्कि इनके पोषण मूल्य में भी है. इसी पहलू को समझाने के लिए कार्यक्रम से जुड़ी विशेषज्ञों ने महिलाओं को संतुलित आहार और पोषण के बारे में जानकारी दी.

क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा मीनू के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों को सही तरीके से भोजन में शामिल किया जाए तो महिलाएं और उनके परिवार बेहतर पोषण हासिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि “आज की पहल खासकर आदिवासी महिलाओं के पौष्टिक आहार के लिए मिलेट को प्रमोट करने को लेकर है. रागी, बाजरा और महुआ जैसी चीजें इन्हें अपने आसपास आसानी से मिल जाती हैं. अगर इन्हें अपने खाने में शामिल किया जाए तो इनके पोषण में सुधार हो सकता है. आज इन्हें पता चला कि इन खाद्य पदार्थों की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, तो मुझे लगता है कि ये अपने खाने में इसका इस्तेमाल करेंगी, अपने बच्चों को देंगी और घर के बड़े लोगों को भी देंगी.”

महिला स्वावलंबन मुख्य उद्देश्य

स्वास्थ्य के साथ-साथ इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है- स्वावलंबन. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से खाद्य उत्पाद तैयार कर उन्हें बाजार तक पहुंचाने की संभावना महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन सकती है. रागी से केक, तिल से लड्डू और दूसरे मिलेट्स से अलग-अलग खाद्य सामग्री तैयार कर इन्हें घर से ही छोटे कारोबार के रूप में शुरू किया जा सकता है.

लेडीज क्लब की अध्यक्ष मीरा मिश्रा का कहना है कि “हमारी पहल यही है कि इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए. आज ये सीखेंगी कि रागी से क्या बनता है, तिल से क्या बनता है. इन चीजों का इस्तेमाल करके लड्डू बना सकती हैं, उसे बेच सकती हैं. रागी से केक बना सकती हैं और उसे बेच सकती हैं. यानी हर चीज को अपने निजी जीवन और प्रोफेशन में ला सकती हैं.”

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मिलेट्स (Etv Bharat)

महिलाओं को यह भी समझाया गया कि स्वरोजगार की शुरुआत हमेशा बड़े निवेश से नहीं होती. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का इस्तेमाल करके छोटे स्तर से शुरुआत की जा सकती है. घर में तैयार उत्पादों को स्थानीय बाजार, आसपास के लोगों और दूसरे माध्यमों तक पहुंचाया जा सकता है.

मिलेट उत्पादों के प्रशिक्षण से जुड़ी नंदिता सिंह खुद इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और अलग-अलग जगहों पर महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं. नंदिता सिंह ने कहा कि “मैंने इसकी ट्रेनिंग कई जगह दी है. आईएसएम में भी दी है, कतरास सेल डिवीजन में भी बुलाया गया था. मेरी खुद की एक बेकरी है, वहां भी मैं ट्रेनिंग देती हूं और मेरे कई मिलेट प्रोडक्ट निकलते हैं. मेरा यही क्षेत्र है, इसलिए लगा कि बाकी बहनें भी इससे शिक्षित हों तो बहुत अच्छा होगा.”

एसबीआई करेगी मदद

इस पहल को बैंकिंग और सामाजिक दायित्व से जोड़ने की बात भी सामने आई. कार्यक्रम में शामिल SBI के DGM ने महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता की संभावनाओं की जानकारी देने की बात कही.

SBI के डीजीएम प्रफुल्ल कुमार झा ने कहा, “आज SBI DGM होने के नाते सिंफर लेडीज क्लब ने मुझे आमंत्रित किया था. हमने महिलाओं को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की बैंकिंग व्यवस्था या बैंकिंग सहायता की जरूरत होगी तो SBI हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर घर-घर तक और जन-जन तक सहायता पहुंचाने का कार्य करेगी. इसके साथ-साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए जहां भी जरूरत महसूस होगी, SBI आगे भी बढ़-चढ़कर काम करेगी.”

महिलाओं के लिए नया अनुभव

इस पहल से जुड़ी महिलाओं के लिए भी यह अनुभव नया और उपयोगी रहा. महिलाओं का कहना है कि उनके आसपास कई ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन उनका अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यह समझने का मौका मिला कि पारंपरिक खाद्य सामग्री को नए तरीके से इस्तेमाल कर स्वास्थ्य और रोजगार दोनों से जोड़ा जा सकता है.

आदिवासी महिलाओं ने कहा कि सिंफर लेडीज क्लब की यह पहल हमारे लिए बहुत अच्छा है. हमें बताया गया कि इन चीजों से क्या-क्या बनाया जा सकता है और इससे हम स्वास्थ्य का भी फायदा ले सकते हैं और आर्थिक क्षेत्र में रोजगार भी कर सकते हैं. आगे के लिए यह हमारे लिए बहुत अच्छा है और इससे हम कुछ कर सकते हैं.

दरअसल, मिलेट्स और स्थानीय खाद्य उत्पाद आदिवासी क्षेत्रों में पहले से उपलब्ध हैं. जरूरत है तो सिर्फ उनके पोषण मूल्य, इस्तेमाल और बाजार की संभावनाओं की जानकारी देने की. यही वजह है कि सीएसआईआर-सिंफर लेडीज क्लब की इस पहल में पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उपयोग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

महिलाओं को यह भी बताया गया कि जंगल और स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध कई पारंपरिक संसाधनों और जड़ी-बूटियों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके उपयोग की संभावनाओं को समझा जा सकता है. हालांकि इनके औषधीय इस्तेमाल में विशेषज्ञ सलाह और उचित वैज्ञानिक जानकारी जरूरी होगी.

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