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स्मार्ट मीटर पर सियासत के बीच CSEB का प्रयोग, 118 घरों में लगाए गए चेक मीटर, 45 घरों का आया रिजल्ट

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर बनी शंका को दूर करने के लिए विद्युत विभाग ने जगदलपुर में एक अहम कदम उठाया है. सीएसईबी शिकायत करने वाले 118 घरों में चेक मीटर लगाकर बिजली खपत की रीडिंग निकाल रही है. जिसमें 45 घरों का रिजल्ट भी सामने आया है.

CSEB के कार्यपालन अभियंता नंदराम भगत ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है. जिसको लेकर CSEB ने स्मार्ट मीटर के पैरेलल कनेक्शन में चेक मीटर लगवाया. चेक मीटर लगवाने के 10-10 दिन बाद दोनों ही मीटरों का रीडिंग निकाला गया. जिसमें कोई भी अंतर नहीं पाया गया.

118 घरों में लगाए गए चेक मीटर, 45 घरों का आया रिजल्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

45 घरों में प्रयोग

दोनों मीटर की रीडिंग निकालने के बाद उपभोक्ताओं को उसकी पूरी जानकारी भी दी गई. ऐसा प्रयोग करीब 45 घरों में किया गया. वहीं वर्तमान में 118 घरों में चेक मीटर लगाया गया है. जिन भी उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित शंका होती है. वहां चेक मीटर लगाया जा रहा है और उन्हें जानकारी दी जा रही है. जानकारी मिलने के बाद उपभोक्ता भी सन्तुष्ट हैं.

स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे आंदोलन

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने हाफ योजना, स्मार्ट मीटर को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है. ब्लॉक स्तर से शुरू होकर यह आंदोलन करीब 2 महीने के मुख्यमंत्री निवास के घेराव तक पहुंचेगी. जिसको लेकर बिजली विभाग भी इस तरह का प्रयोग कर रही है.