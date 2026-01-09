ETV Bharat / state

सुकमा में नियमों की अनदेखी पर CSC केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई, 73 ID तत्काल प्रभाव से निरस्त

सुकमा में नियमों की अनदेखी पर CSC केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई, 73 ID तत्काल प्रभाव से निरस्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) दिल्ली मुख्य कार्यालय ने सुकमा जिले में नियमों का पालन नहीं करने वाले सीएससी केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की है. जिले में लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 73 सीएससी आईडी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. इस फैसले से जिले के सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया है.

निरीक्षण में मिलीं कई खामियां: जिला सीएससी प्रबंधक शेख शाहरुख ने बताया कि जिले में सीएससी केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही थी. निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आया कि कई सीएससी केंद्र बिना स्थायी कार्यालय के चल रहे थे. तय मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था. सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे थे.

ब्रांडिंग और रेट चार्ट नहीं थे मौजूद: जांच में यह भी पाया गया कि कई केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग, बैनर और साइन बोर्ड नहीं लगे थे. कुछ जगह बैनर अस्थायी रूप से लगाए गए थे, जो नियमों के अनुरूप नहीं थे. अधिकांश केंद्रों पर सरकारी रेट चार्ट नहीं लगाया गया था, इससे आम लोगों से अधिक शुल्क वसूले जाने की आशंका बनी रहती थी.

निजी माध्यम से लेनदेन सबसे बड़ी गड़बड़ी: सबसे गंभीर मामला यह सामने आया कि कुछ संचालक सीएससी आईडी की बजाय निजी प्लेटफॉर्म से लेनदेन कर रहे थे. यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जोखिम भरा है.