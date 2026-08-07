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CSAB Counselling 2026 : JEE MAIN की 1390120 रैंक पर मिली NIT में बीटेक सीट

होम स्टेट कोटा के तहत 1390120 रैंक पर मिजोरम एनआईटी में बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पर एडमिशन ऑफर किया गया है.

CSAB Counselling 2026
जेईई की परीक्षा के लिए कतार में लगे स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 7:03 PM IST

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कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSSA Counselling 2026) काउंसलिंग के बाद रिक्त पड़ी हुई सीटों पर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) के जरिए काउंसलिंग की जा रही है. जिसमें जेईई मेन 2026 के परिणाम के आधार पर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) की सीट्स गुरुवार को पहले राउंड के काउंसलिंग के परिणाम के तहत अलॉट की गई थी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 15000 से ज्यादा खाली सीटों को अलॉट किया गया है, जिसमें अदर स्टेट कोटा से नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में 90847 पर नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट आवंटित की गई है. जबकि फीमेल ओनली कोटा पर 130575 रैंक पर मणिपुर में सिविल इंजीनियरिंग की सीट दी गई है. जबकि होम स्टेट कोटा के तहत 1390120 रैंक पर मिजोरम एनआईटी में बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पर एडमिशन ऑफर किया गया है.

पढ़ें : JEE ADVANCED 2026: जेईई मेन से क्वालीफाई 60 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं किया आवेदन

इसी तरह से होम स्टेट फीमेल ओनली कोटा पर 1369620 रैंक से मिजोरम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक ऑफर की है. जबकि 136702 रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम की बीटेक सीट अलॉट की गई है.

पढे़ं : JoSAA के बाद खाली रह गई 15,423 सीट, अब CSAB से ले सकते हैं एडमिशन, NITs में 4611 और IIITs में 3628 सीट

NIT में यह रही है CSAB के पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक :

  • 94044 रैंक पर मणिपुर में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक एमटेक डुएल डिग्री सीट.
  • 90847 पर नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट.
  • 104932 रैंक पर अगरतला में केमिस्ट्री बीएसएमएस डुएल डिग्री सीट.
  • 130575 रैंक पर मणिपुर में अदर स्टेट फीमेल ओनली कोटा से सिविल इंजीनियरिंग की सीट.
  • 1390120 रैंक पर मिजोरम में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बीटेक सीट होम स्टेट कोटा से.
  • 1369620 रैंक पर मिजोरम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक सीट होम स्टेट फीमेल ओनली कोटा से.

IIIT में यह रही है CSAB के पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक :

  • 136702 रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम की बीटेक सीट अलॉट.
  • 112707 रैंक पर सेनापति मणिपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी बीटेक सीट.
  • 90197 रैंक ट्रिपल आईटी कुरनूल आंध्र प्रदेश की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की बीटेक सीट पर फीमेल ओनली कोटा से.
  • 81638 रैंक पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक सीट फीमेल ओनली कोटा से ट्रिपल आईटी अगरतला में.

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