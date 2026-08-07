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CSAB Counselling 2026 : JEE MAIN की 1390120 रैंक पर मिली NIT में बीटेक सीट

कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSSA Counselling 2026) काउंसलिंग के बाद रिक्त पड़ी हुई सीटों पर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) के जरिए काउंसलिंग की जा रही है. जिसमें जेईई मेन 2026 के परिणाम के आधार पर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) की सीट्स गुरुवार को पहले राउंड के काउंसलिंग के परिणाम के तहत अलॉट की गई थी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 15000 से ज्यादा खाली सीटों को अलॉट किया गया है, जिसमें अदर स्टेट कोटा से नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में 90847 पर नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट आवंटित की गई है. जबकि फीमेल ओनली कोटा पर 130575 रैंक पर मणिपुर में सिविल इंजीनियरिंग की सीट दी गई है. जबकि होम स्टेट कोटा के तहत 1390120 रैंक पर मिजोरम एनआईटी में बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पर एडमिशन ऑफर किया गया है.

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इसी तरह से होम स्टेट फीमेल ओनली कोटा पर 1369620 रैंक से मिजोरम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक ऑफर की है. जबकि 136702 रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम की बीटेक सीट अलॉट की गई है.