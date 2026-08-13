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CSAB Counselling 2026: दूसरे राउंड में NIT में 108764 और IIIT में 196982 रैंक पर बीटेक सीट

कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के परिणाम के आधार पर जोसा काउंसलिंग के बाद शेष रही खाली सीटों पर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग चल रही है. जिसके दूसरे राउंड का परिणाम जारी हुआ था. इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सीएसएबी ने जारी की है. जिसके अनुसार 129627 रैंक पर एनआईटी में बीएसएमएस डुएल डिग्री सीट पर एडमिशन ऑफर किया है. जबकि बीटेक सीट पर 108764 रैंक पर एडमिशन के लिए आवंटित हुई है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि गर्ल्स को बीटेक सीट पर 150590 रैंक पर एडमिशन मिल गया है. इसी तरह से होम स्टेट में बीएसएमएस सीट पर 937609 पर एडमिशन मिला है. जबकि एनआईटी में होम स्टेट कोटा से बीटेक सीट पर 838800 बीटेक एडमिशन ऑफर किया है. ट्रिपल आईटी की बात की जाए, तो 196982 रैंक पर एडमिशन मिला है. कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, तो एनआईटी में 71449 रैंक पर सीट अलॉट की गई है. जबकि ट्रिपल आईटी में 146285 रैंक पर अलॉट हुई है.

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NIT में CSAB से यह रही सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक:

अदर स्टेट (जेंडर न्यूट्रल) से