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CSAB Counselling 2026: दूसरे राउंड में NIT में 108764 और IIIT में 196982 रैंक पर बीटेक सीट

दूसरे राउंड में गर्ल्स को बीटेक सीट पर 150590 रैंक पर एडमिशन मिल गया है.

Students heading to take the JEE exam
जेईई की परीक्षा को देने जाते स्टूडेंट्स (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 9:34 PM IST

3 Min Read
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कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के परिणाम के आधार पर जोसा काउंसलिंग के बाद शेष रही खाली सीटों पर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग चल रही है. जिसके दूसरे राउंड का परिणाम जारी हुआ था. इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सीएसएबी ने जारी की है. जिसके अनुसार 129627 रैंक पर एनआईटी में बीएसएमएस डुएल डिग्री सीट पर एडमिशन ऑफर किया है. जबकि बीटेक सीट पर 108764 रैंक पर एडमिशन के लिए आवंटित हुई है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि गर्ल्स को बीटेक सीट पर 150590 रैंक पर एडमिशन मिल गया है. इसी तरह से होम स्टेट में बीएसएमएस सीट पर 937609 पर एडमिशन मिला है. जबकि एनआईटी में होम स्टेट कोटा से बीटेक सीट पर 838800 बीटेक एडमिशन ऑफर किया है. ट्रिपल आईटी की बात की जाए, तो 196982 रैंक पर एडमिशन मिला है. कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, तो एनआईटी में 71449 रैंक पर सीट अलॉट की गई है. जबकि ट्रिपल आईटी में 146285 रैंक पर अलॉट हुई है.

पढ़ें: CSAB Counselling 2026 : JEE MAIN की 1390120 रैंक पर मिली NIT में बीटेक सीट

NIT में CSAB से यह रही सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक:

अदर स्टेट (जेंडर न्यूट्रल) से

  • 129627 रैंक पर अगरतला में केमिस्ट्री बीएसएमएस डुएल डिग्री फाइव ईयर कोर्स में
  • 108764 रैंक पर मणिपुर में सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सीट पर
  • 71449 रैंक पर कंप्यूटर साइंस बीटेक एमटेक डुएल डिग्री सीट

अदर स्टेट से फीमेल ओनली सीट (केवल गर्ल्स)

  • 150590 रैंक पर मिजोरम में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बीटेक सीट
  • 135235 रैंक पर आईआईएसटी शिबपुर में अप्लाइड जियोलॉजी की इंटीग्रेटेड एमएस सीट
  • 97881 रैंक पर नागालैंड में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक सीट

होम स्टेट (जेंडर न्यूट्रल) से

  • 937609 रैंक पर अगरतला में केमिस्ट्री बीएमएस डुएल डिग्री सीट
  • 838800 रैंक पर मिजोरम में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बीटेक सीट
  • 30384 रैंक पर पटना में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी बीटेक एमटेक ड्यूल डिग्री सीट

होम स्टेट से फीमेल ओनली सीट (केवल गर्ल्स)

  • 85022 रैंक पर अगरतला में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बीटेक सीट
  • 222829 रैंक पर राउरकेला में केमिस्ट्री एमएस इंटीग्रेटेड सीट
  • 98694 पर उत्तराखंड में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक सीट

पढ़ें: CSAB Counselling 2025: तीसरे राउंड में NIT में JEE MAIN की 741304 AIR पर भी मिल रहा एडमिशन

IIIT में CSAB से यह रही सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक:

जेंडर न्यूट्रल

  • 196982 रैंक पर सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम बीटेक सीट
  • 146285 रैंक पर सेनापति मणिपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी बीटेक सीट

फीमेल ओनली (केवल गर्ल्स)

  • 107716 रैंक पर भागलपुर में मेट्रोनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग बीटेक सीट
  • 104301 रैंक पर अगरतला में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक सीट

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