आलू-सरसों के बाद खेतों को खाली न छोड़ें किसान; मूंगफली की नई किस्म 'अवतार' से मुनाफा

CSA यूनिवर्सिटी के शोध निदेशक डॉ. महक सिंह ने बताया कि आलू और सरसों की खेती के बाद किसान अपने खाली खेत में यह कम अवधि की मूंगफली पैदा कर सकते हैं. इससे आय में भी इजाफा होगा. कानपुर के अलावा कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा और मैनपुरी के लाखों किसानों के लिए यह अच्छा विकल्प है.

कानपुर: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) ने मूंगफली की खास प्रजाति 'अवतार' विकसित की है. इसकी फसल मात्र 105 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें तेल की मात्रा भी 50% तक है. किसान 25-28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों ने ग्रीष्म कालीन फसलों के लिए विवि में मूंगफली की प्रजाति अवतार विकसित की है. इस प्रजाति में तेल की मात्रा 50 प्रतिशत तक है. यह फसल सिर्फ 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी पैदावार 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है.

उन्होंने बताया कि इसका सेलिंग प्रतिशत 72 के आसपास है. 28 प्रतिशत छिलका हटा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मूंगफली की विभिन्न प्रजातियों जैसे ICGS-44, TG-24, ICGS-1, TG-1, DH-86 आदि भी खेती के लिए अच्छी प्रजातियां हैं. अवतार ऐसी प्रजाति है, जिससे किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

राजकीय बीज निगम से ले सकते हैं बीज: विवि के शोध निदेशक डॉ. महक सिंह ने बताया कि जो किसान मूंगफली अवतार के बीज लेना चाहते हैं, वह CSA विवि, राजकीय बीज निगम या उप्र बीज निगम लिमिटेड से बीज खरीद सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन दिनों गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है. किसान बीज लेकर जल्द से जल्द बुआई करा सकते हैं.

