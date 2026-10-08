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CS वी श्रीनिवास कोटा में, साइबर क्राइम पर फास्ट इन्वेस्टिगेशन और बैंक पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन में करेंगे सुधार

मुख्य सचिव श्रीनिवास को सर्किट हाउस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास गुरुवार को कोटा के दौरे पर आए हैं. मुख्य सचिव श्रीनिवास तय समय दोपहर 1:30 बजे से पहले ही कोटा पहुंच गए थे. मुख्य सचिव को सर्किट हाउस पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. बाद में अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. इसके बाद में काफी देर तक सर्किट हाउस रुके.

उसके बाद अभय कमांड सेंटर के दौरे पर निकल गए, जहां पर उन्होंने करीब 20 मिनट तक निरीक्षण किया और अभय कमांड सेंटर के कैमरों की जानकारी ली. शहर की निगरानी की जानकारी भी ली. इस दौरान उन्होंने बंद कमरे के बारे में पूछा. उन्होंने किसी भी वारदात में पुलिस का रिस्पांस टाइम भी पूछा. इसके बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भी निरीक्षण किया. बाद में कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से बैठक की है.

मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति रिव्यू में शामिल किया था. इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर काम कर रहे हैं. भरतपुर और जयपुर में भी साइबर थाने का निरीक्षण किया है. इस लिए पॉलिसी इंटरवेंशन पर काम कर रहे हैं. टोंक और कोटा साइबर थाने का गुरुवार को भी निरीक्षण किया है. कुछ इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के इश्यू आ रहे हैं. इसके चलते बैंक, राजस्थान पुलिस व प्रशासन से बात करेंगे. प्रॉसीक्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन का मसले पर भी विचार विमर्श किया है. कोटा पहुंचने पर अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन (ETV Bharat Kota)