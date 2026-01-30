ETV Bharat / state

हिमाचल में अब सीएम हेल्पलाइन में पानी की शिकायतों का जल्द होगा समाधान, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश

मुख्य सचिव ने पानी से जुड़ी शिकायतों के निपटारे को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए.

Himachal Jal Shakti Department Workshop
हिमाचल में जल शक्ति विभाग की कार्यशाला (HP DPRO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 7:45 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज पानी से जुड़ी शिकायतों के जल्द निपटारे को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए जनसमस्याओं, विशेषकर पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान किए जाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने गुरुवार को शिमला में 'कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन जल शक्ति विभाग' विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ये आदेश दिए. उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन सरकार और जनता के बीच भरोसे का माध्यम है, ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी घरों तक साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है.

केंद्र की शर्तों को करें पूरा

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जल शक्ति विभाग को जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की आवश्यक शर्तों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित फंड से जुड़े मामले को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के समक्ष उठाया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि टैक्नोलॉजी के इस युग में जल शक्ति विभाग को डिजिटल बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर बल देना चाहिए. पेपर लैस डिजिटल कार्यशैली को अपना कर लोगों को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति की जानी चाहिए. सरकार की नीतियों के जल्द निष्पादन के लिए विभाग अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेशन करें. उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस जैसी प्रणालियों को विस्तृत स्तर पर अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के निवारण की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम किया जाना चाहिए.

खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी

सचिव जल शक्ति डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली को सशक्त किया जा रहा है. विभाग में स्किल डेवलपमेंट की दिशा में इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा. विभाग के कार्य बल को डिजिटल तकनीकों की जानकारी के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग को मजबूत बनाने के लिए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. इस अवसर पर ठेकेदारों के लंबित भुगतानों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया.

TAGGED:

WATER COMPLAINTS RESOLUTION IN HP
HIMACHAL CM HELPLINE PORTAL
HIMACHAL JAL SHAKTI DEPARTMENT
CHIEF SECRETARY SANJAY GUPTA
CS SANJAY GUPTA ON WATER COMPLAINTS

