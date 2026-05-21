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अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में कोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव, HC ने नया एफिडेविट दायर करने के लिए आदेश

अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने को लेकर आज मुख्य सचिव संजय गुप्ता हिमाचल हाईकर्ट में पेश हुए.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:08 PM IST

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शिमला: अदालतों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर हाईकोर्ट के स्वत संज्ञान पर हिमाचल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता इन परसन कोर्ट के समक्ष पेश हुए. इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने मुख्य सचिव को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था. जिस पर संजय गुप्ता मुख्य न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और मामले को सरकार का समक्ष रखने को लेकर अदालत को अशास्त किया. अब इस मामले में अदालत ने मुख्य सचिव को एक नया एफिडेविट दायर करने के आदेश दिए हैं और मामले में अगली सुनवाई 18 जून को होनी है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ कर रही है.

महाधिवक्ता ने अदालत को दिया आश्वासन

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में अदालतों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य सरकार से बार बार आग्रह किया था. इसी मामले में अदालत में मुख्य सचिव को इन पर्सन पेश होने के लिए तलब किया था. इस पर मुख्य सचिव संजय गुप्ता हिमाचल हाई कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान सीएस संजय गुप्ता ने अदालत को बताया कि कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले का समाधान सर्वोच्च स्तर पर करेगी. इस दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो स्वयं भी इस मामले को कैबिनेट के समक्ष रखेंगे.

अदालत के आग्रह को नजरअंदाज करना पड़ा भारी

इसी मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट के अनुरोध को नजर अंदाज करना महंगा पड़ा था. अदालत ने राज्य सरकार से बार-बार अदालतों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था. इस पर राज्य सरकार की बेरुखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार पर दस लाख रुपए की कॉस्ट लगाई थी. यही नहीं, हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के अफसरों को कई सख्त निर्देश भी जारी किए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL, अदालत ने संजय गुप्ता और केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजा नोटिस

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