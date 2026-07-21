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190 बैंक शाखाओं पर AI की पैनी नजर, साइबर हेल्पलाइन-बैंकों के बीच रिस्पॉन्स टाइम जीरो होने से तत्काल फ्रीज होगी रकम

जयपुर: राजस्थान में साइबर ठगी के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब पुलिस और सरकार का मकसद है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में जल्द से जल्द ठगी की रकम फ्रीज करवाई जा सके. इसके लिए साइबर हेल्पलाइन 1930 कॉल सेंटर और बैंकों के बीच रिस्पॉन्स टाइम शून्य करने को लेकर कवायद जारी है. प्रदेश में साइबर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने व आमजन के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष साइबर समन्वय बैठक हुई.

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और राजस्थान पुलिस व प्रमुख बैंकों के अधिकारियों ने साइबर एवं वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा की. प्रदेश की 190 चिह्नित हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं और संदिग्ध एटीएम पॉइंट्स पर एआई आधारित निगरानी होगी और स्थानीय पुलिस औचक निरीक्षण करेगी, जिससे सतर्कता तंत्र और मजबूत होगा.

बैंकों और पुलिस के बीच समन्वय पर जोर : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत मिलते ही बैंकों की प्रतिक्रिया तत्काल होनी चाहिए. पीड़ित की शिकायत और खाता होल्ड करने की कार्रवाई के बीच का समय-अंतराल पूरी तरह समाप्त होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में दस में से मात्र एक मामले में ही बैंकों की त्वरित प्रतिक्रिया से राशि रुक पाना गंभीर विषय है. इसलिए सभी बैंक अधिकारी 1930 कॉल सेंटर का दौरा कर नागरिकों की समस्याओं को नजदीक से समझें और पुलिस के साथ हैंडस-ऑन समन्वय स्थापित करें.

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एडवाइजरी का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जरूरी : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा एवं म्यूल अकाउंट्स की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी एडवाइजरी का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. राज्य में संचालित संदिग्ध खातों व हॉटस्पॉट को लेकर बैंक शाखाओं की केंद्रीकृत डेटाबेस व्यवस्था, जिला स्तर पर नियमित समन्वय बैठकों से बैंक अधिकारियों और साइबर पुलिस के बीच बेहतर जवाबदेही और तालमेल होगा. जिसका सीधा फायदा आमजन को मिलेगा.