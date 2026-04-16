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कुमाऊं वासियों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी सेटेलाइट एम्स की OPD

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उधम सिंह नगर के किच्छा में निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स का निर्माण किया. जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश.

KICHHA
जल्द शुरू होगी किच्छा सेटेलाइट एम्स की ओपीडी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 6:31 PM IST

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किच्छा: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में 351 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 280 बेड के अत्याधुनिक सेटेलाइट एम्स का मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रमिकों और मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाई जाए. ताकि अस्पताल का निर्माण कार्य आगामी जुलाई माह तक हर हाल में पूर्ण किया जा सके.

मुख्य सचिव ने कहा कि, अस्पताल भवनों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिससे अगस्त माह से ओपीडी सेवाएं शुरू की जा सकें. उन्होंने यह भी जोर दिया कि परियोजना की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए.

इस दौरान सीपीडब्ल्यूडी के अभियंता उत्पल त्रिपाठी ने जानकारी दी कि, अस्पताल का मुख्य निर्माण कार्य 30 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों का कार्य 85 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, जिसे मई माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा. इसके साथ ही अस्पताल परिसर की सड़कों का निर्माण भी मई तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि प्लांटेशन का कार्य जून में किया जाएगा.

परियोजना के तहत अस्पताल में 250 बेड, 10 ऑपरेशन थिएटर, 30 आईसीयू बेड के साथ अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक और लैब सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इसके अलावा कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, इमरजेंसी और ट्रॉमा जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए सराय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है.

एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि, यदि अस्पताल का निर्माण कार्य जुलाई में पूर्ण होकर हैंडओवर हो जाता है, तो अगस्त से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा.

वहीं, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग ने जानकारी दी कि, एम्स के हाईवे साइड स्थित तीन अप्रोच गेट्स पर जुलाई से पहले नाला निर्माण और पुलिया का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिससे अस्पताल तक आवागमन सुगम हो सके.

इस परियोजना के पूरा होने से किच्छा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी.

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