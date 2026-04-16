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कुमाऊं वासियों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी सेटेलाइट एम्स की OPD

किच्छा: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में 351 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 280 बेड के अत्याधुनिक सेटेलाइट एम्स का मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रमिकों और मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाई जाए. ताकि अस्पताल का निर्माण कार्य आगामी जुलाई माह तक हर हाल में पूर्ण किया जा सके.

मुख्य सचिव ने कहा कि, अस्पताल भवनों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिससे अगस्त माह से ओपीडी सेवाएं शुरू की जा सकें. उन्होंने यह भी जोर दिया कि परियोजना की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए.

इस दौरान सीपीडब्ल्यूडी के अभियंता उत्पल त्रिपाठी ने जानकारी दी कि, अस्पताल का मुख्य निर्माण कार्य 30 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों का कार्य 85 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, जिसे मई माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा. इसके साथ ही अस्पताल परिसर की सड़कों का निर्माण भी मई तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि प्लांटेशन का कार्य जून में किया जाएगा.

परियोजना के तहत अस्पताल में 250 बेड, 10 ऑपरेशन थिएटर, 30 आईसीयू बेड के साथ अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक और लैब सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इसके अलावा कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, इमरजेंसी और ट्रॉमा जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए सराय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है.