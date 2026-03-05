ETV Bharat / state

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा, मुख्य सचिव और डीजीपी ने निरीक्षण कर परखी तैयारियां

हरिद्वार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बैरागी कैंप स्थित कार्यक्रम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन, डीजीपी दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली समेत कई बड़े अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए पांडाल, मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता एवं सुरक्षा प्रबंधों का विस्तृत निरीक्षण किया. इसके साथ ही राज्य की विकास यात्रा एवं नए कानूनों से संबंधित प्रस्तावित प्रदर्शनी की तैयारियों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यवस्था को कार्यक्रम से पूर्व भली भांति परीक्षण कर लिया जाए. ताकि, आयोजन के दौरान किसी प्रकार की कमी न रह जाए.

मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं त्रुटिरहित, सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए.