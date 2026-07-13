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उत्तराखंड ईको टूरिज्म पर कसरत तेज, अगस्त में कैबिनेट में पेश हो सकती है ट्रेकिंग पॉलिसी, मिल सकती हैं नई साइट्स

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 13 जुलाई सोमवार को सचिवालय में प्रदेश के अंतर्गत इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाए जाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव ने सबसे पहले इस संबंध में पिछली बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट ली. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इको-टूरिज्म के लिए अत्यधिक सम्भावनाएं हैं. इसे प्रदेश और प्रदेश के नागरिकों की आर्थिकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है, ताकि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, हम वनों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ सकें.

मुख्य सचिव ने प्रदेश में ट्रेकिंग पॉलिसी तैयार कर शीघ्र लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने विभाग को ट्रेकिंग पॉलिसी अगस्त माह तक कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने का लक्ष्य दिया. मुख्य सचिव ने कहा कि, प्रदेश में ट्रेकिंग के लिए नई चोटियों को भी खोला जाए. इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियों और मंजूरियों की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए. उन्होंने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिन्हित चोटियों का ऑडिट कार्य में तेजी लाते हुए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने फॉरेस्ट के अंतर्गत सभी माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, टूरिस्ट साइट्स और वन विश्राम गृहों आदि की सभी प्रकार की बुकिंग्स को ऑनलाइन मोड पर किए जाने के निर्देश भी दिए. साथ ही कहा कि इससे क्षमता से अधिक बुकिंग को रोका जा सकेगा. उन्होंने जबरखेत मॉडल के अनुरूप विकसित की जाने वाली 9 साइट्स को अक्टूबर माह तक लोकार्पित किए जाने के निर्देश दिए.