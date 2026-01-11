ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी, 76 लोगों को लगाया चूना, ऐसे गिरफ्तार हुआ आरोपी

पूरी वारदात भिलाई के सुपेला थाने की है. आरोपी हार्दिक कुदेशिया ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में निवेशकों को बंपर मुनाफे का लालच दिया और 76 लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी निवेशकों को हर माह 6 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर लोगों को झांसे में लिया और निवेश कराकर एक ऐप के माध्यम से इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करता था. कुछ माह तक आरोपी ने निवेशकों को मुनाफा दिया और मूलधन अपने पास ही रखा. इसके बाद अपना दफ्तर बंदकर भाग गया. उसके बाद से वह फरार था.

दुर्ग भिलाई : छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी, साइयबर ठगी और अब क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. दुर्ग भिलाई पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 3.80 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है.

छत्तीसगढ़ के स्टील सिटी में ठगी (ETV BHARAT)

कैसे ठगी का हुआ खुलासा ?

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सुपेला थाने में सुमित साहू और उसके पिता ने साल 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि हार्दिक कुदेशिया ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया. इस लालच में आकर सुमित ने 20 लाख रुपये उसे दे दिए. कुथ दिन तक उसको 6 प्रतिशत के हिसाब से हार्दिक कुदेशिया ब्याज देता रहा. उसके बाद अक्टूबर 2025 से वह फरार हो गया. उसका दफ्तार बंद मिला. जिसके बाद नवंबर 2025 में पीड़ित सुमित साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई.

मोबाइल एप के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड

भिलाई पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी मोबाइल एप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता था. वह ट्रेड के जरिए मिलने वाले डॉलर को ऐप के जरिए ही भारतीय रुपये में तब्दील करता था. उसके बाद उसे बैंक खाते में जमा करता था.

आरोपी हार्दिक कुदेशिया फाइनेंस एप में लगभग 4 से 5 महीने तक ट्रेडिंग का काम किया है. वह मूलधन के लाभ और उससे मुनाफे की 6 प्रतिशत राशि को निवेशकों को देता था. उसके बाद 3 फीसदी राशि अपने अन्य साथी को कमीशन के रूप देता था. इसके बाद जो मूलधन का पैसा बचता था उसे आरोपी अपने पास रखता था. इस तरह बाद में पैसा देना बंद कर वह ठगी की वारदात को अंजाम देता था- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई

आरोपी ने कुल 76 निवेशकों से धोखाधड़ी की है. उनसे करीब तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी से रुपये गिनने की मशीन बरामद किया है. इसके अलावा डिजिटल डिवाइस भी आरोपी से बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.