कैश के बदले क्रिप्टो का झांसा, दिल्ली-NCR में ठगी करने वाले गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार
नोएडा में नकदी के बदले क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार.
Published : June 20, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नकदी के बदले क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को सेक्टर-20 थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है. मामले में गिरोह के दो अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है.
एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बरेली के मीरगंज निवासी 22 वर्षीय अनुराग पारासरी और नोएडा के सेक्टर-50 निवासी उमेर खान के रूप में हुई है. दोनों को सेक्टर-27 के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है. उमेर खान स्नातक और बीबीए की पढ़ाई कर चुका है, जबकि अनुराग ने बीकॉम किया हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख रुपये नकद, एक चेकबुक, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को नकदी के बदले क्रिप्टो करेंसी दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाते थे. इच्छुक ग्राहकों को किसी निर्धारित स्थान पर बुलाया जाता था. वहां पहुंचने के बाद आरोपी और उनके साथी बातचीत के बहाने पीड़ित का ध्यान भटकाते और मौका मिलते ही नकदी से भरा बैग या रकम गायब कर देते थे. जब पीड़ित विरोध करता तो उसे धमकाकर चुप कराने का प्रयास किया जाता था.
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित सोनू सिंह ने सेक्टर-20 थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार 18 जून को उसे नकदी के बदले क्रिप्टो करेंसी देने का आश्वासन देकर सेक्टर-28 बुलाया गया था. वहां उमेर, अनुराग, राहुल और सागर डागर ने उसे बातचीत में उलझा लिया. इसी दौरान उसके बैग में रखे 11 लाख 94 हजार रुपये गायब कर दिए गए. बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो चुकी है.
गिरफ्तार दोनों आरोपी गिरोह में बिचौलिए की भूमिका निभाते थे. उनका मुख्य काम क्रिप्टो करेंसी में निवेश या लेनदेन के इच्छुक लोगों को तलाशना और उन्हें गिरोह के मुख्य संचालकों राहुल और सागर डागर तक पहुंचाना था. इसके बदले दोनों को मोटा कमीशन मिलता था. पुलिस का मानना है कि गिरोह काफी समय से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था और अन्य पीड़ितों के सामने आने की भी संभावना है.
डागर बंधुओं की तलाश जारी
अधिकारियों के अनुसार, राहुल और सागर डागर इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख सदस्य हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग और तकनीकी साक्ष्य मिल चुके हैं. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.
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