2.29 करोड़ के क्रिप्टो साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, तकनीकी एक्सपर्ट सहित चार गिरफ्तार
जांच में सामने आया कि गिरोह Binance और Tron Link जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था.
Published : June 27, 2026 at 10:29 PM IST
चूरू: जिले की दूधवाखारा थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.29 करोड़ रुपए के क्रिप्टो (USDT) आधारित साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट का खुलासा करते हुए एक तकनीकी विशेषज्ञ (टेक्निकल एक्सपर्ट) सहित चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने महज एक महीने के भीतर करोड़ों रुपए के अवैध डिजिटल ट्रांजेक्शन को अंजाम दिया था.
साइबर सेल की सूचना से खुला नेटवर्क: चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि चूरू साइबर सेल से संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) और चेक विदड्रॉल हॉटस्पॉट की तकनीकी जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की गई. साइबर डेस्क ने करोड़ों रुपए के डिजिटल लेन-देन और आईपी एड्रेस का तकनीकी विश्लेषण किया, जिसके आधार पर पुलिस इस संगठित गिरोह तक पहुंचने में सफल रही.
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ऐसे करते थे करोड़ों का खेल: जांच में सामने आया कि गिरोह Binance और Tron Link जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था. गिरफ्तार तकनीकी विशेषज्ञ दीपांशु (23) निवासी बास मुन्नी, थाना राजगढ़ टेलीग्राम के जरिए सक्रिय रहकर बड़े पैमाने पर USDT ट्रांसफर करता था. ट्रांसफर के बाद बैंक खातों की जानकारी लेकर रकम विभिन्न खातों में भेजी जाती थी. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी भवानी सिंह (28) निवासी चकलोई, मनीष मेघवाल (27) निवासी चकलोई और संजय सिंह (29) निवासी चकलोई न केवल अपने बैंक खाते गिरोह को उपलब्ध कराते थे, बल्कि कई अन्य लोगों के खाते भी कमीशन पर उपलब्ध करवाते थे. इन खातों में भारतीय मुद्रा जमा होने के बाद एटीएम और चेक के जरिए नकदी निकालकर सिंडिकेट तक पहुंचाई जाती थी.
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पश्चिम बंगाल भागे, लौटते ही दबोचे गए: करीब एक महीने तक करोड़ों रुपए के लेन-देन के बाद आरोपी पुलिस की नजर से बचने के लिए अपना नेटवर्क पश्चिम बंगाल ले गए. हालांकि वहां तकनीकी और स्थानीय परिस्थितियों के कारण उनका नेटवर्क सफल नहीं हो पाया. जैसे ही आरोपी वापस चूरू क्षेत्र लौटे, दूधवाखारा पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब साइबर फ्रॉड से जुड़ी राशि और अन्य सहयोगियों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. इस साइबर सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.