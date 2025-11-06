ETV Bharat / state

क्रिप्टो में निवेश का लालच देकर 2.52 करोड़ ठगे, कंबोडिया भेजी रकम, जोधपुर के 3 शातिर अरेस्ट

कानपुर: कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच देकर 2.52 करोड़ का फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को बुधवार को दबोच लिया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी अलग-अलग राज्यों में अच्छे रिटर्न का झांसा देकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराते थे. इसके बाद ये रकम कंबोडिया ट्रांसफर कर देते हैं. पुलिस गैंग के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.



कैसे खुला मामला: एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि बीती 15 जुलाई 2025 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिग्नेचर ग्रीन सिटी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी अनिल कुमार सिंह चौहान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि बीती 2 अगस्त को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आप एयरपोर्ट पहुंच गए? जब उनके द्वारा पूछताछ की गई तो युवती ने अपना नाम इरा रेड्डी बताया और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. उन्होंने बताया की शातिर महिला ने उन्हें झांसे में लेकर हनीट्रैप में फंसा दिया और फिर 2.52 करोड़ रुपए की राशि क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराकर ठग ली.



क्राइम ब्रांच ने ऐसे किया खुलासा: एडीसीपी क्राइम ने बताया कि इस मामले में क्राइम ब्रांच टीम ने जोधपुर बासनी विनायक नगर निवासी रामनिवास को गिरफ्तार किया. आरोपी रामनिवास से पूछताछ में पता चला कि उसने एक बड़ा नेटवर्क भी फैला रखा है. इसमें 15 से 20 महिलाओं का उसने अकाउंट खुलवा रखा था. इनके खातों में ठगी की रकम आती थी पुलिस ने आरोपी पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर जोधपुर के सोनामुखी से राम दिनेश बिश्नोई को और इसके बाद जोधपुर के ही जयदेव नगर निवासी महेंद्र को भी गिरफ्तार किया. तीनों से पूछताछ में पता चला कि उनके गैंग में 15 से 16 सदस्य देशभर में ऐसे ठगी करवा रहे हैं.



लालच देकर खुलवाते थे बैंक खाता: पूछताछ में पता चला कि लोगों को कुछ रकम का लालच देकर उनके आधार कार्ड के जरिए अकाउंट खुलवाए जाते हैं. ये शातिर उन्ही बैंकों में अकाउंट खुलवाते है जहां से इन्हें चेक बुक, पासबुक एटीएम यह सभी तत्काल प्रभाव से उपलब्ध हो जाते हैं. इसके बाद शातिर इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड की रकम को ट्रांसफर करने के लिए करते थे. रकम ट्रांसफर होने के बाद इस रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर कंबोडिया भेज दिया जाता था. इसके बाद कंबोडिया से ये पैसा एनजीओ के जरिए आता था. इससे पूरा पैसा व्हाइट मनी हो जाता था.

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि साइबर फ्रॉड का एक बड़ा हब जोधपुर बन चुका है. गिरोह का जो मास्टरमाइंड महेंद्र है वो USTD ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर इन्हें कंबोडिया भेजता था. आरोपी के पास से मिले USTD में 1.40 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लैपटॉप,पासबुक, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं.





