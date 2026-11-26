कुशीनगर में शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू; 75 लाख कुंतल का लक्ष्य, सुविधाओं पर 75 प्रतिशत तक छूट
सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि गुरुवार को तीनों चीनी मिलों खड्डा, सेवरही और ढांढा में पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:47 AM IST
कुशीनगर : गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है. हाटा स्थित शुगर मिल का पेराई सत्र विधिवत पूजन के बाद शुरू हो गया है. सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक मोहन वर्मा ने गुरुवार को पेराई सत्र का शुभारंभ किया. इस बार मिल प्रबंधन ने 75 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है. वहीं, किसानों को आकर्षित करने के लिए 10 कुंतल गन्ना मुफ्त देने और दवाओं सहित अन्य सुविधाओं पर 75 प्रतिशत तक छूट देने का ऐलान किया गया है.
मिल के जीएम रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मिल परिसर में ठंडे और गर्म पानी, चिकित्सीय सुविधा और ठहरने की व्यवस्था की गई है. किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
उन्होंने बताया कि किसानों के लिए मिल प्रबंधन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. गन्ना बुवाई के लिए किसानों को 10 कुंतल गन्ना मुफ्त दिया जाएगा. वहीं, दवाओं और राई पर 75 प्रतिशत तक छूट देने की बात कही गई है. गन्ने की छिलाई के लिए कम लागत पर मजदूर और मशीन उपलब्ध कराई जाएगी. इतना ही नहीं, छिलाई के खर्च में भी मिल प्रबंधन सहयोग करेगा.
मिल प्रबंधन का दावा है कि किसानों को गन्ना उत्पादन से लेकर मिल तक गन्ना पहुंचाने और तौल कराने तक हर संभव सहयोग दिया जाएगा. पर्ची की समस्या नहीं होने और प्रत्येक चौथे दिन किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने की भी बात कही गई है. उन्होंने बताया कि किसानों के साथ नियमित संवाद कर गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीकी विधियों की जानकारी दी जाएगी. निराई-गुड़ाई के लिए मजदूरों की व्यवस्था भी की गई है.
किसान बंटी सिंह का कहना है कि इस बार गन्ने की पैदावार कम हुई है, लेकिन यदि किसानों को बेहतर सुविधाएं और तकनीकी सहयोग मिले तो वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की बुवाई कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. कुल मिलाकर शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से क्षेत्र के गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ है. शुभ मुहूर्त में गुरुवार को जनपद की तीनों चीनी मिलों खड्डा, सेवरही और ढांढा में पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि इस पेराई सत्र में भी गन्ना किसान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर निरंतर समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे. किसान खुशहाली, सुख और उन्नति के नए आयाम स्थापित करेंगे.
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