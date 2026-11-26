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कुशीनगर में शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू; 75 लाख कुंतल का लक्ष्य, सुविधाओं पर 75 प्रतिशत तक छूट

कुशीनगर में शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है. हाटा स्थित शुगर मिल का पेराई सत्र विधिवत पूजन के बाद शुरू हो गया है. सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक मोहन वर्मा ने गुरुवार को पेराई सत्र का शुभारंभ किया. इस बार मिल प्रबंधन ने 75 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है. वहीं, किसानों को आकर्षित करने के लिए 10 कुंतल गन्ना मुफ्त देने और दवाओं सहित अन्य सुविधाओं पर 75 प्रतिशत तक छूट देने का ऐलान किया गया है.

कुशीनगर में शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू (Video credit: ETV Bharat) मिल के जीएम रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मिल परिसर में ठंडे और गर्म पानी, चिकित्सीय सुविधा और ठहरने की व्यवस्था की गई है. किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.