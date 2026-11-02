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लक्सर शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ, 125 लाख क्विंटल आपूर्ति का लक्ष्य, चैंपियन और सोनिया शर्मा ने किया हवन यज्ञ

लक्सर शुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ ( PHOTO-ETV Bharat )

लक्सर शुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया. इस मौके पर मिल के डायरेक्टर आनंद सिंह, प्रधान प्रबंधक एसपी सिंह, खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जन कल्याण पार्टी की अध्यक्ष व खानपुर के निर्वतमान विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा, जिला स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष (दर्जाधारी राज्यमंत्री) श्यामवीर सैनी, दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि, गन्ना समिति अध्यक्ष चौधरी अनुराग, किसान आयोग अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, समिति सचिव परमिंदर कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे.