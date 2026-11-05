मेरठ के किनौनी चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बोले- शुक्र है अखिलेश ने पीएम बनने का दावा नहीं ठोंका
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किसानों के हितों, गन्ना मूल्य वृद्धि, घटतौली और बकाया भुगतान जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 7:09 PM IST
मेरठ : बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड किनोनी शुगर मिल में गुरुवार को नए पेराई सत्र का औपचारिक शुभारंभ हो गया. उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मिल की चेन (डोगा) में गन्ना डालकर पेराई सत्र का उद्घाटन किया. गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किसानों के हितों, गन्ना मूल्य वृद्धि, घटतौली और बकाया भुगतान जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने प्रदेश की राजनीति और विपक्षी रैलियों पर तंज भी कसा.
मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा, बजाज ग्रुप की किनोनी शुगर मिल का आज पेराई सत्र प्रारंभ हुआ है. जब सीएम योगी ने मुझे गन्ना विभाग सौंपा, तब मेरे तीन मुख्य उद्देश्य थे- पहला, प्रदेश से गन्ना माफिया का खात्मा करना. पहले हरियाणा से सस्ता गन्ना लाकर माफिया यहां बेचते थे, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.
दूसरा, घटतौली की शिकायतों को रोकना, जिसमें ऐतिहासिक सुधार हुआ है. तीसरा, किसानों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना. आज उत्तर प्रदेश में 97 प्रतिशत गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है और मात्र 3 प्रतिशत भुगतान ही लंबित है. पूर्ववर्ती 15 वर्षों की सरकारों (2002-2017) में जहां किसानों को कुल 1,47,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में 3,31,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान सीधा किसानों के खातों में भेजा गया है.
मंत्री ने कहा, बाज़ार में चीनी के दाम बढ़े हैं और किसानों की लागत भी बढ़ी है. गन्ना मूल्य बढ़ाना कैबिनेट का विषय है, इसलिए मैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर किसानों के हित में गन्ने का मूल्य बढ़ाने का अनुरोध करूंगा. बाढ़ और बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उनके लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष लगातार रैलियां कर रहा है, लेकिन भाजपा भी जनता के बीच सक्रिय है और हमारी रैलियां विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दे रही हैं. अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने या मुख्यमंत्री बनने वाले बयानों पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा- शुक्र है अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने की बात की है, सीधे प्रधानमंत्री बनने का दावा नहीं ठोक दिया. 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी.
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