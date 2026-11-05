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मेरठ के किनौनी चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बोले- शुक्र है अखिलेश ने पीएम बनने का दावा नहीं ठोंका

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया पेराई सत्र का शुभारंभ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड किनोनी शुगर मिल में गुरुवार को नए पेराई सत्र का औपचारिक शुभारंभ हो गया. उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मिल की चेन (डोगा) में गन्ना डालकर पेराई सत्र का उद्घाटन किया. गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किसानों के हितों, गन्ना मूल्य वृद्धि, घटतौली और बकाया भुगतान जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने प्रदेश की राजनीति और विपक्षी रैलियों पर तंज भी कसा.

मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा, बजाज ग्रुप की किनोनी शुगर मिल का आज पेराई सत्र प्रारंभ हुआ है. जब सीएम योगी ने मुझे गन्ना विभाग सौंपा, तब मेरे तीन मुख्य उद्देश्य थे- पहला, प्रदेश से गन्ना माफिया का खात्मा करना. पहले हरियाणा से सस्ता गन्ना लाकर माफिया यहां बेचते थे, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.