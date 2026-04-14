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'बढ़ती महंगाई में कम वेतन पर घर चलाना भी हो रहा मुश्किल', जानिए, प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की क्या है मांग

बढ़ती महंगाई और कम वेतन के चलते मजदूर उतरे सड़क पर ( ETV Bharat )

मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन श्रमिकों का साफ कहना (ETV Bharat)

महंगाई और कम वेतन के चलते सडकों पर श्रमिक वर्ग वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. दिहाड़ी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें महज 600 के आसपास दिहाड़ी मिल रही है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित स्किल रेट के अनुसार यह राशि कहीं अधिक होनी चाहिए. उपर से महंगाई का दबाव महंगी रसोई गैस ने उनका बजट बिगाड़ दिया है.

इन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस हालात शांत कराने पुलिस किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखने की कोशिश में है. इधर मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में जहां घर चलाना दूभर हो रहा है, इन श्रमिकों का साफ कहना है कि 15 हज़ार की सैलरी में बच्चों की फीस, कमरे का किराया और राशन का खर्च उठाना नामुमकिन हो गया है

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा में सोमवार को नाराज फैक्ट्री श्रमिकों ने जो जोरदार प्रदर्शन शुरू किया था वो आज मंगलवार को भी कई जगह प्रदर्शन जारी दिखाा. सेक्‍टर 70, 80 और 120 में फ‍िर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए. यहां बड़ी संख्‍या में प्रदर्शनकारी अचानक से सड़कों पर आ गए और पुलिस से उनकी झड़प हो गई.

ओवरटाइम का उचित भुगतान ना होने की शिकायत

श्रमिकों ने शिकायत की है कि उन्हें न समय पर बोनस मिलता है और न ही ओवरटाइम का उचित भुगतान. चंद्रपाल सिंह 26 साल से काम कर रहे हैं, पर घर चलाने के लिए रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है.

सरकारी स्किल रेट लगभग 30,000 लागू करने की मजदूरों की मांग (ETV Bharat)

वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की कर रहे मांग

राजकुमार कहते हैं कि 600 की दिहाड़ी में परिवार का गुजारा असंभव है. सरकार द्वारा घोषित 783 की दर मिले. अंकित 12 से 15 हजार की सैलरी में गैस और राशन का खर्च भारी है. हम वेतन में सम्मानजनक वृद्धि चाहते है. वहीं, सिलाई कर्मचारी सुनीता का कहना है कि काम में कोई समस्या नहीं है, पर दिन-रात मेहनत के बाद भी हाथ खाली रहते हैं. बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है.

मजदूरों ने की वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग (ETV Bharat)

किराया और बच्चों की फीस देने के बाद नहीं बच रहे पैसे

कमरे का किराया और बच्चों की फीस देने के बाद घर से पैसे लाने पड़ते हैं. न्यूनतम वेतन 25 से 26 हजार हो. एक प्रदर्शनकारी श्रमिक का कहना है कि सरकार ने जो मांगें मान ली हैं, उन्हें लागू क्यों नहीं किया जा रहा? हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं.

जायज मांगों पर कब तक संज्ञान

इन मजदूरों का दर्द सिर्फ एक फैक्ट्री या कंपनी का नहीं है, बल्कि यह उस पूरे तबके की आवाज़ है जो विकास की पहियों को घुमाता तो है, लेकिन खुद दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है अब देखना यह होगा कि प्रशासन और कंपनियां इन जायज़ मांगों पर कब तक संज्ञान लेती हैं.

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