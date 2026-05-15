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बनारस में बनेगा क्रूज टर्मिनल; नगर निगम ने दी 2 एकड़ जमीन, एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी सुविधाएं

बता दें कि, गंगा में क्रूज संचालन खासा आकर्षण का केंद्र है. सामान्य क्रूज से लेकर यहां फाइव स्टार सुविधायुक्त चार मंजिला क्रूज भी संचालित हैं, जिसके जरिए देश-दुनिया के लोग बनारस के ख़ूबसूरत घाटों को निहारने आते हैं. काशी में पर्यटन क्रूज के साथ साथ परिवहन क्रूज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.बड़ी बात यह है कि अब तक क्रूज टर्मिनल न होने के कारण क्रूज का संचालन अलग-अलग घाटों से किया जा रहा था, लेकिन इस टर्मिनल के बन जाने से अब एक ही स्थान से सारे क्रूज संचालित होंगे.

वाराणसी : काशी में क्रूज संचालन को लेकर बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत अब क्रूज टर्मिनल का निर्माण होगा. इसके लिए निगम ने जल प्राधिकरण को टर्मिनल बनाने के लिए दो एकड़ जमीन की मंजूरी दे दी है. यह जमीन घाट पर स्थित होगी. इस क्रूज टर्मिनल बन जाने से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं परिवहन सेवाओं के लिए भी बड़ी शुरुआत होगी. ये क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा.

2 एकड़ जमीन पर होगा तैयार: इस बारे में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, वाराणसी के 'सामने घाट' पर नगर निगम की दो एकड़ जमीन जल प्राधिकरण को देने के लिए कार्यकारिणी समिति ने मंजूरी दे दी है. जल्द ही कागजी कार्रवाई कर पूरी कर दी जाएगी. बताया कि

इस निर्णय से न केवल क्रूज संचालन को व्यवस्थित आधार मिलेगा, बल्कि बनारस के पर्यटन और बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि, दो एकड़ भूमि पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट काशी को स्मार्ट सिटी से आगे बढ़कर एक ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

अब एक ही जगह से होगा क्रूज का संचालन. (Photo Credit; ETV Bharat)

छोटे कारोबारियों को मिलेगा लाभ: बताते चलें कि, यह टर्मिनल न केवल गंगा की लहरों पर पर्यटन को सुगम बनाएगा, बल्कि बनारस की अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय जोड़ेगा. अभी तक अधिकांश क्रूज और नावों का संचालन मुख्य घाटों तक सीमित था, जिससे वहां भारी दबाव रहता था. इस टर्मिनल के बनने से गंगा के उस पार और सामने घाट क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प व छोटे व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे. क्रूज संचालन, टर्मिनल प्रबंधन, और संबंधित सेवाओं (होटल, गाइड, परिवहन) के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. यह टर्मिनल भविष्य में वॉटर टैक्सी और अन्य जल परिवहन सेवाओं के लिए मुख्य पड़ाव बनेगा, जिससे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

बनारस में क्रूज के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

2024 में केंद्रीय मंत्री ने की थी घोषणा : गौरतलब हो कि, वाराणसी 2014 के बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम है कि वर्तमान में बनारस में 7 क्रूज के संचालन के रूप में देखा जा रहा है. इनमें गंगा विलास, बंगाल गंगा, गंगोत्री, अलकनंदा जैसे लक्जरी क्रूज शामिल हैं. इसके साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिक कैटमरान संचालित किया जाता है. बड़ी बात यह है कि काशी में क्रूज की डिमांड भी सबसे ज्यादा होती है. यही वजह है कि विशेष मौके पर यह हमेशा सोल्ड आउट होते हैं .सामान्य दिनों में भी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है. यह हर दिन गंगा में संचालित होते हैं. इसी क्रम में क्रूज के परिक्षेत्र लिए बनारस में वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर के 2023 में केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी.

मिलेंगी ये सुविधाएं : इस बारे में वाराणसी में IWAI के वाराणसी निदेशक संजीव कुमार बताते हैं कि, वाराणसी में वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जहां पर छोटे और बड़े क्रूज़ को ठहराव दिया जाएगा. बताया कि वहां पर छोटे बड़े क्रूज के लिए व्यवस्था होगी. इसके साथ ही रामनगर में बनाए गए बंदरगाह पर बड़े सफर के लिए बड़े क्रूज का ठहराव पॉइंट रखा जाएगा. बताया कि, वाराणसी में क्रूज को लेकर के तेजी से स्कोप बढ़ता जा रहा है. नियमित क्रूज का संचालन किया जाए, इसको लेकर ड्रेजिंग भी जोरों पर की जा रही है. इस वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम व्यवस्थाओं को रखा जाएगा, ताकि यहां आने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके.

होगी ये व्यवस्था : उन्होंने बताया कि इस टर्मिनल में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग, बच्चों के लिए गेमिंग जोन व अन्य सभी सुविधाएं जल-थल दोनों मार्गों के लिए होंगी. बताया कि, इसके साथ ही वाराणसी में टूरिज्म के साथ कार्गो को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर अलग-अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं. इसके साथ ही एक प्रमोशन शिपमेंट का भी काम कर रहे हैं, जिसके जरिए यह बताया जा रहा है कि कारोबारी को किस तरीके से जलमार्ग का प्रयोग कर अपने पेरिशेबल आइटमों को दूसरे स्थान पर कम बजट में भेज सकते हैं. बताया कि, जल परिवहन से 40 से 50 फीसदी फेयर का फर्क होता है जो सामान सड़क मार्ग से एक दो-दिन में पहुंचता है, वह कार्गो के जरिए 5 से 6 दिन में पहुंचता है.

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