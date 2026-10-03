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बिहार में बड़ा हादसा टला, बियाड़ा घाट पर क्रूज ने अस्थायी बिजली खंभे में मारी टक्कर, मचा हड़कंप

भागलपुर में क्रूज ने अस्थायी बिजली खंभे में मारी टक्कर ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शनिवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां बरारी स्थित बियाड़ा घाट पर यात्रियों को लेकर जा रहे एक क्रूज की अचानक घाट पर लगाए गए अस्थायी बिजली के खंभे से टक्कर हो गई. इस टक्कर से बिजली का खंभा नीचे गिर गया. घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.