बिहार में बड़ा हादसा टला, बियाड़ा घाट पर क्रूज ने अस्थायी बिजली खंभे में मारी टक्कर, मचा हड़कंप
बियाड़ा घाट पर यात्रियों को लेकर जा रहे क्रूज की अस्थायी बिजली के खंभे से हुई टक्कर, बिजली का खंभा गिरा नीचे. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 3, 2026 at 6:10 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शनिवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां बरारी स्थित बियाड़ा घाट पर यात्रियों को लेकर जा रहे एक क्रूज की अचानक घाट पर लगाए गए अस्थायी बिजली के खंभे से टक्कर हो गई. इस टक्कर से बिजली का खंभा नीचे गिर गया. घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.
तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई
वहीं खतरे को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन की टीम ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करवाई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. हादसे में घाट पर लगाए गए साउंड बॉक्स और हैलोजन लाइटों को भी नुकसान पहुंचा है. बताया जा रहा है कि क्रूज को जिस स्थान पर रोकने के लिए निर्धारित किया गया था, वह वहां नहीं रुक पाया और गलत दिशा में पहुंच गया.
अस्थायी बिजली के खंभे से क्रूज की टक्कर
इसी दौरान गंगा किनारे लगाए गए अस्थायी बिजली के खंभे से क्रूज की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बिजली का खंभा नीचे गिर गया. खंभे के साथ घाट पर लगाए गए साउंड बॉक्स और हैलोजन लाइटों को भी नुकसान पहुंचा. वहीं बिजली की तारों को लेकर एक बड़ा खतरा था, क्योंकि घाट पर उस समय लोगों की आवाजाही भी हो रही थी.
लोगों ने ली राहत की सांस
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन की टीम ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी और बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई. समय रहते बिजली काटे जाने के बाद संभावित दुर्घटना को टाला जा सका. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.
बेली ब्रिज हटाने का काम चालू
दरअसल, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज हटाने का काम चल रहा है. इस वजह से विक्रमशिला सेतु से आवागमन प्रभावित है और गंगा पार करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर घाट से क्रूज का परिचालन किया जा रहा है. बियाड़ा घाट से बड़ी संख्या में लोग गंगा पार कर रहे हैं.
घाट पर यात्रियों की भीड़
सीमांचल की ओर जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ सीमांचल से पूर्वांचल की तरफ आने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या में आवाजाही हो रही है. ऐसे में घाट पर यात्रियों की भीड़ बनी रहती है. इसी दौरान क्रूज के अस्थायी बिजली व्यवस्था से टकराने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटनास्थल के लिए रवाना हुईं डीएम
बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय भी घटनास्थल के लिए रवाना हुईं. घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है. हालांकि, जिस समय क्रूज बिजली के खंभे से टकराया, उस वक्त अगर बिजली आपूर्ति चालू रहती या आसपास लोगों की संख्या अधिक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
चश्मदीद शख्स का बयान
वहीं मामले में चश्मदीद शख्स का कहना था कि अचानक हम घाट पहुंचे थे. क्रूज को जहां रुकना था वहां नहीं रुक सका और गलत दिशा में आने के कारण बिजली के खंभे से टकरा गई. हमने फौरन प्रशासन को बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा, जिसके बाद आपूर्ति बंद की गई.
"अचानक हम घाट पर पहुंचे, जहां रुकनी थी क्रूज को वहां नहीं रुक सका गलत दिशा में आने के कारण टकरा गई, फिर हमलोगों ने प्रशासन के लोगों को बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा तुरंत बिजली आपूर्ति बंद की गई." - दीपक सिंह, चश्मदीद
इसे भी पढ़ें-
बिहार के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, एक छात्रा की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती
गंगा नदी में 6 बच्चों की डूबकर मौत, 4 लापता.. कर्मा-धर्मा पूजा के दौरान भागलपुर में बड़ा हादसा