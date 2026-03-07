ETV Bharat / state

कुत्ते को रस्सी से बांधकर स्कूटी से घसीटा, 2 महिलाओं पर FIR, लोगों ने पूछा- आखिर जानवर कौन?

रतलाम में पपी के साथ क्रूरता की हदें, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

CRUELTY WITH DOG IN RATLAM
स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो, की शिकायत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 10:31 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 10:54 AM IST

रिपोर्ट : दिव्यराज सिंह राठौड़

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम से स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता करने का बेहद शर्मनाक वीडियो सामने आया है. रतलाम के लालबाग एवेन्यू कॉलोनी में दो महिलाओं ने कुत्ते के बच्चे को रस्सी से बांधकर बुरी तरह घसीट दिया. मौके पर मौजूद कुछ महिलाओं ने उन्हें आवाज देकर ऐसा करने से रोका लेकिन दोनों महिलाएं कुत्ते के बच्चे को स्कूटी से बांधकर घसीटते चली गईं.

घटना का वीडियो आया सामने, दो महिलाओं पर मामला दर्ज

आरोप है कि दोनों महिलाओं ने कॉलोन के बाहर तक डॉग को घसीटा, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा, जिसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसमें जानवर कौन है? वहीं, वीडियो सामने आने के बाद रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता करने वाली दोनों महिलाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है.

नोट- तस्वीरें विचलित कर सकती हैं (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो, की शिकायत

कुत्ते के बच्चे के साथ अमानवीय हरकत करने का यह वीडियो 6 मार्च का बताया जा रहा है. जहां लालबाग एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाली दो महिलाएं कुत्ते के बच्चे को रस्सी से बांधकर स्कूटी से घसीटते हुए ले गईं. कॉलोनी में ही मौजूद एक अन्य महिला ने इस घटना का वीडियो बनाया और कुत्ते के बच्चे के साथ क्रूरता करने से रोका भी था. स्थानीय लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कुछ दिनों पूर्व स्ट्रीट डॉग ने यहां बच्चे दिए थे, जो अब थोड़े बड़े हो गए थे जिसकी वजह से इन महिलाओं को परेशानी थी.

ratlam dog cruelty case
डॉग के साथ क्रूरता करने वाली महिलाओं पर मामला दर्ज (Etv Bharat)

इसी के बाद उन्होंने कुत्ते के बच्चे को रस्सी से बांधकर स्कूटी से घसीटते हुए कॉलोनी कर दिया. कुत्ते का बच्चा बुरी तरह घायल हो गया जिसका उपचार स्थानीय लोगों ने करवाया है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद शुक्रवार देर रात दोनों आरोपी महिलाओं के विरुद्ध औद्योगिक थाना रतलाम में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है. औद्योगिक थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया, '' सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने और शिकायतकर्ता के आवेदन पर दोनों महिलाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है.

DOG DRAGGED BY SCOOTY IN RATLAM
RATLAM NEWS HINDI
MADHYA PRADESH NEWS
CRUELTY WITH DOG IN RATLAM

