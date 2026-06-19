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ETV भारत की खबर का असर, 'हैवान पति' गिरफ्तार, पत्नी का मुंडन कर चेहरे पर कालिख पोती, जबरन यूरिन पिलाने की भी कोशिश

पत्नी के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले आरोपी पर पुलिस का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: ETV भारत की खबर के बाद पत्नी के साथ क्रूरता के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह मामला पटना थाना क्षेत्र के कटकोना पंडोपारा गांव का है, जहां पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया. आरोपी ने ना सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके बाल काटे और यूरिन पिलाने की भी कोशिश की.

पति-पत्नी का चरित्र शंका को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद पीड़िता पिछले करीब एक साल से अपने पति जितेंद्र घसिया और बच्चों से अलग रह रही थी. वर्तमान में वह पंडोपारा में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी. पीड़िता के अनुसार, 14 जून को उसका पति जितेंद्र वहां पहुंचा और फिर विवाद करने लगा. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने बेरहमी से मारपीट की बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं.

सिर मुंडन किया

आरोप है कि पति ने महिला के हाथ-पैर बांध दिए और बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद जबरन उसके बाल काटकर सिर का मुंडन कर दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी. पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले बच्चों से उसके ऊपर यूरिन कराया और बाद में वही पेशाब उसे जबरन पिलाने की भी कोशिश की.

पत्नी का मुंडन कर चेहरे पर कालिख पोती, पुलिस ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह हिम्मत जुटाकर पटना थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. ETV भारत ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस में और भी सख्त धाराएं जोड़ीं हैं.

आरोपी की पत्नी 11 महीने से अलग रह रही थी, इस बीच आरोपी ने उसके रिश्तेदार के घर पहुंचकर उससे मारपीट की, गलत हरकत करते हुए यूरिन पिलाने की भी कोशिश की, पुलिस ने केस दर्ज आरोपी की तलाश की और उसे 18 जून की रात गिरफ्तार कर लिया गया है.-प्रमोद पाण्डेय,, थाना प्रभारी पटना

फिलहाल पुलिस ने आरोपी जितेंद्र घसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर को बयां कर रही है.