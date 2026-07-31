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क्रूर पिता ने 10 साल के बेटे के हाथ-पैर बांधकर बाइक से घसीटा, हैवानियत देख लोग दहले

क्रूर पिता ने 10 साल के बेटे के हाथ-पैर बांधकर बाइक से घसीटा ( ETV BHARAT )

विदिशा : गंजबासौदा से सटे ग्राम पड़रिया शिवरामपुर में अपने बच्चों के साथ पिता द्वारा की जा रही हैवानियत देख लोगों का कलेजा फट गया. जल्लाद पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे जिसकी उम्र 10 साल है, उसके साथ पहले मारपीट की. फिर रस्सी से हाथ-पैर बांधकर उसे बाइक से घसीटा. बालक खून से लथपथ हो गया. ये दृश्य देख लोग कांप उठे. कुछ ग्रामीणों ने उसे रोका तो वह और उग्र हो गया.

चारों बच्चों के साथ करता था मारपीट

सरपंच लक्ष्मण सिंह दांगी ने बताया "4 बच्चों का पिता तूफान सिंह शराब पीने का आदी है. कई दिनों से वह अपने चारों बच्चों के साथ लगातार मारपीट कर रहा था. ग्रामीणों ने कई बार उसे समझाया कि बच्चों को इस प्रकार प्रताड़ित नहीं किया करे. लेकिन ग्रामीणों द्वारा टोकने पर वह और भी क्रूर हो जाता था. घर में बच्चों की देखरेख करने वाला कोई और नहीं है. क्योंकि बच्चों की मां उसकी हरकतें देख और खुद की प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़कर चली गई है."

ग्रामीणों ने विरोध किया तो अभद्रता की

घर में रह रहे चारों बच्चे अक्सर भूख से बेहाल रहने लगे. गांव के लोग तरस खाकर बच्चों को खाने को देते रहे. गुरुवार को आरोपी तूफान सिंह फिर शराब पीकर घर पहुंचा और बच्चों के साथ मारपीट करने लगा. इस पर भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने सबसे बड़े बेटे के हाथ-पैर रस्सी से बांधे और बाइक से करीब 100 मीटर तक घसीटा. बालक इस दौरान चीता-चिल्लाता रहा. लेकिन जालिम पिता पर कोई असर नहीं हुआ. ये भयावह दृश्य देखकर ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया.