ETV Bharat / state

क्रूर पिता ने 10 साल के बेटे के हाथ-पैर बांधकर बाइक से घसीटा, हैवानियत देख लोग दहले

गंजबासौदा में अपने 4 बच्चों पर जुल्मोसितम ढाने वाले शख्स को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा. बच्चों ने सुनाई हैवानियत की दास्तां.

vidisha Cruel father drag son bike
क्रूर पिता ने 10 साल के बेटे के हाथ-पैर बांधकर बाइक से घसीटा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा : गंजबासौदा से सटे ग्राम पड़रिया शिवरामपुर में अपने बच्चों के साथ पिता द्वारा की जा रही हैवानियत देख लोगों का कलेजा फट गया. जल्लाद पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे जिसकी उम्र 10 साल है, उसके साथ पहले मारपीट की. फिर रस्सी से हाथ-पैर बांधकर उसे बाइक से घसीटा. बालक खून से लथपथ हो गया. ये दृश्य देख लोग कांप उठे. कुछ ग्रामीणों ने उसे रोका तो वह और उग्र हो गया.

चारों बच्चों के साथ करता था मारपीट

सरपंच लक्ष्मण सिंह दांगी ने बताया "4 बच्चों का पिता तूफान सिंह शराब पीने का आदी है. कई दिनों से वह अपने चारों बच्चों के साथ लगातार मारपीट कर रहा था. ग्रामीणों ने कई बार उसे समझाया कि बच्चों को इस प्रकार प्रताड़ित नहीं किया करे. लेकिन ग्रामीणों द्वारा टोकने पर वह और भी क्रूर हो जाता था. घर में बच्चों की देखरेख करने वाला कोई और नहीं है. क्योंकि बच्चों की मां उसकी हरकतें देख और खुद की प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़कर चली गई है."

ग्रामीणों ने विरोध किया तो अभद्रता की

घर में रह रहे चारों बच्चे अक्सर भूख से बेहाल रहने लगे. गांव के लोग तरस खाकर बच्चों को खाने को देते रहे. गुरुवार को आरोपी तूफान सिंह फिर शराब पीकर घर पहुंचा और बच्चों के साथ मारपीट करने लगा. इस पर भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने सबसे बड़े बेटे के हाथ-पैर रस्सी से बांधे और बाइक से करीब 100 मीटर तक घसीटा. बालक इस दौरान चीता-चिल्लाता रहा. लेकिन जालिम पिता पर कोई असर नहीं हुआ. ये भयावह दृश्य देखकर ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया.

सरपंच की मदद से ग्रामीणों ने पकड़ा

सरपंच लक्ष्मण सिंह दांगी ने बालक को छुड़ाने का प्रयास किया तो आरोपी ने अभद्रता की. इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और डायल 112 पर सूचना दी. सूचना कलेक्टर अंशुल गुप्ता तक पहुंची. इसके बाद जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग सक्रिय हुआ. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. प्रशासन की टीम ने चारों पीड़ित बच्चों को संरक्षण में लिया.

बच्चों को भोपाल स्थित बालगृह भेजा

बाल कल्याण समिति विदिशा के सदस्यों ने बच्चों की काउंसलिंग की, जहां उन्होंने अपने पिता की हैवानियत की दास्तां बयां की. बाल कल्याण समिति सदस्य चंद्रभान बघेल के अनुसार "चारों मासूम बच्चों को भोपाल स्थित बालगृह में पहुंचा दिया गया है." थाना प्रभारी गंजबासौदा जयकुमार सिंह ने बताया "आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है."

TAGGED:

FATHER DRAG SON BIKE
CHILDREN HARASSMENT
GANJBASODA POLICE ACTION
CHILD WELFARE COMMITTEE
VIDISHA CRUEL FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.