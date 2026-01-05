MCD बजट को लेकर स्थायी समिति की अहम बैठक, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर रहेगा फोकस
दिल्ली नगर निगम की बैठक में 2026–27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई.
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के आगामी बजट को लेकर स्थायी समिति की अहम बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 के संशोधित बजट अनुमान और 2026–27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में स्थायी समिति के सदस्यों ने बजट से जुड़े कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव रखे, जिनका उद्देश्य निगम की सेवाओं को अधिक प्रभावी, जनकेंद्रित और टिकाऊ बनाना रहा.
बैठक के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया. सदस्यों ने कहा कि राजधानी में सफाई व्यवस्था नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा नागरिक सुविधाओं के सुधार, सड़कों और नालियों जैसे आधारभूत ढांचे के विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और निगम के अधीन शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.
बजट को लेकर स्थायी समिति की अहम बैठक: पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बैठक में अहम सुझाव सामने आए. सदस्यों ने हरित क्षेत्रों के संरक्षण, पार्कों के बेहतर रख-रखाव और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को बजट में प्राथमिकता देने की बात कही. इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया.
स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर रहेगा फोकस: बैठक में निगम के राजस्व को बढ़ाने के संभावित उपायों पर भी गहन चर्चा हुई. इस दौरान निगम की संपत्तियों जैसे स्कूल भवनों, सामुदायिक भवनों और पार्कों के अधिकतम और प्रभावी उपयोग को लेकर सुझाव दिए गए, ताकि अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित किए जा सकें और निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके. इन सभी सुझावों पर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए उन्हें बजट प्रस्तावों में शामिल किए जाने पर सहमति व्यक्त की.
बजट निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह सहभागी और समावेशी: बैठक की अध्यक्षता करते हुए सत्या शर्मा ने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह सहभागी और समावेशी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों से मिले सुझावों को शामिल कर एक संतुलित और व्यवहारिक बजट तैयार किया जाएगा.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निगम का लक्ष्य सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग कर अधिकतम जनहित सुनिश्चित करना है. साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि विकास कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान हों, लेकिन आम नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े. बैठक में उठाए गए सुझावों के आधार पर एमसीडी बजट को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
