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श्रावणी मेला 2026: ड्यूटी छोड़कर पूजा करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई, एसपी का अल्टीमेटम!

मंच से भाषण देते हुए एसपी प्रवीन पुष्कर ( Etv Bharat )