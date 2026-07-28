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श्रावणी मेला 2026: ड्यूटी छोड़कर पूजा करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई, एसपी का अल्टीमेटम!

देवघर में श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी स्थल नहीं छोड़ने के निर्देश एसपी की ओर से दिए गए.

SP Praveen Pushkar
मंच से भाषण देते हुए एसपी प्रवीन पुष्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 4:30 PM IST

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देवघर: श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. मेले में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बुधवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए.

सुरक्षा व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही: एसपी

बैठक में एसपी प्रवीण पुष्कर ने मेले में तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

श्रावणी मेले को लेकर मंच से दिशा निर्देश देते एसपी (Etv Bharat)

ड्यूटी स्थल छोड़ने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

एसपी ने कहा कि पूर्व के सालों में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी स्थल छोड़कर व्यक्तिगत पूजा-अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश करने की शिकायतें मिली थीं लेकिन इस बार यदि कोई पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसकी सर्विस बुक में भी इसका उल्लेख किया जाएगा.

भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं की व्यापक तैयारी

वहीं, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि इस साल बांग्ला सावन पहले शुरू होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान जिला प्रशासन को पहले से है. इसी को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं की व्यापक तैयारी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

शेष बचे कार्यों में तेजी

डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि सावन शुरू होने से पहले शेष बचे सभी कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है. मेले से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई हैं और हर विभाग अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

गौरतलब है कि बुधवार को श्रावणी मेला 2026 का औपचारिक उद्घाटन होना है, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सभी विभाग अंतिम तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है.

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OFFICIALS STAFF MEETING IN DEOGHAR
श्रावणी मेले में तैनात पुलिसकर्मी
SHRAVANI MELA IN DEOGHAR

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