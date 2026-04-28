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पटना मेट्रो ने हासिल किया नया मुकाम, मलाही पकड़ी तक जल्द शुरू होगा परिचालन.. जानें किराया

पटना मेट्रो के मलाही पकड़ी-भूतनाथ खंड का सीएमआरएस निरीक्षण सफल रहा. सफल ट्रायल के बाद, एक महीने में परिचालन शुरू होने की उम्मीद. पढ़ें खबर-

PATNA METRO
पटना मेट्रो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 9:58 AM IST

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पटना: पटना शहर में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है. भूतनाथ से मलाही पकड़ी (डाउन लाइन) तक के मेट्रो कॉरिडोर का मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) नीलभ्र सेनगुप्ता ने अपनी टीम के साथ विस्तृत निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के बाद इस रूट पर जल्द ही राजस्व परिचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे राजधानी के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी.

मलाही पकड़ी-भूतनाथ खंड का सीआरएस निरीक्षण सफल: निरीक्षण के दौरान सीएमआरएस ने ट्रॉली निरीक्षण कार के माध्यम से पूरे खंड का बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान वायाडक्ट की संरचना, मेट्रो ट्रैक की फिटनेस और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम की विश्वसनीयता की गहन जांच की गई. अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हर पहलू तय मानकों के अनुरूप हो और संचालन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए.

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मलाही पकड़ी-भूतनाथ खंड का सीआरएस निरीक्षण (ETV Bharat)

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता: मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर विशेष रूप से स्टेशन की आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया. यहां अग्निशमन प्रणाली, लिफ्ट, एस्केलेटर, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई. अधिकारियों ने स्टेशन की तैयारियों को लेकर संतोष जताया और कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

सफल रहा ट्रायल रन: दोनों दिशाओं में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन भी कराया गया. रोलिंग स्टॉक के इस परीक्षण का उद्देश्य वास्तविक समय में ट्रेन के प्रदर्शन, गति, ब्रेकिंग सिस्टम और समग्र संचालन क्षमता का मूल्यांकन करना था. ट्रायल के दौरान ट्रेन की आवाजाही संतोषजनक पाई गई, जिससे यह संकेत मिला कि यह सेक्शन संचालन के लिए लगभग पूरी तरह तैयार है. निरीक्षण के बाद मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कार्य की समग्र गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया.

"निर्माण कार्य और सुरक्षा मानकों का पालन बेहतर तरीके से किया गया है. यह पटना मेट्रो परियोजना में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ाया है."-सुरक्षा आयुक्त, मेट्रो रेलवे

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यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता (ETV Bharat)

कितना होगा किराया: ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक महीने के भीतर मालाही पकड़ी से पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा. इससे लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिलेगी और झारखंड जाने के लिए बस पकड़ने में लोगों को सहूलियत होगी. पटना मेट्रो के निर्धारित दरों के अनुसार, ISBT से मलाही पकड़ी तक का सफर ₹30 में होगा, जबकि ISBT से भूतनाथ तक का किराया मात्र 15 रुपये हो सकता है.

शहर के पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोगों को राहत: अधिकारियों के अनुसार, सीएमआरएस की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद मलाही पकड़ी तक का यह खंड जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. इससे शहर के पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी.

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सफल रहा ट्रायल रन (ETV Bharat)

ब्लू लाइन के तहत शुरू होगी सेवा: वहीं मेट्रो से सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी. अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार वह दिन कब आएगा, जब प्रायोरिटी कॉरिडोर के ब्लू लाइन के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा आम यात्रियों के लिए शुरू होगी.

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