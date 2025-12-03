ETV Bharat / state

एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने रचा इतिहास, पहली बार CRS और HIPEC सर्जरी

एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने रचा इतिहास ( Photo courtesy SMS Hospital Administration )

जयपुर: राजधानी के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के शल्य ऑन्कोलॉजी विभाग में बुधवार को पहली बार साइटोरिडक्शन सर्जरी (CRS) और हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी (HIPEC) प्रक्रिया सफल हुई. यह अत्याधुनिक कैंसर उपचार तकनीक अब राजस्थान के सरकारी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो गई, जो उन्नत पेरिटोनियल कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी. इस अवसर पर लाइव सर्जिकल वर्कशॉप रखी, जिसमें प्रदेशभर के सर्जन्स ने भाग लिया.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के शल्य ऑन्कोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेश सिंह ने बताया कि यह तकनीक कैंसर मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है. अब यह सुविधा सरकार की योजना से भी उपलब्ध रहेगी. डॉ. सिंह ने बताया कि साइटोरिडक्शन सर्जरी (CRS) और HIPEC उन्नत स्तर के पेट के अंदर फैल चुके कैंसर (Peritoneal Carcinomatosis) के लिए अत्याधुनिक संयुक्त इलाज की प्रक्रिया है. यह दुनिया भर में उन चुनिंदा मरीजों के लिए जीवन बढ़ाने का प्रभावी विकल्प माना जाता है, जिनमें कैंसर पेट की झिल्ली तक फैल गया हो.

CRS: बड़ी सर्जरी है

• पेट के अंदर फैले कैंसर के सभी दिखने वाले ट्यूमर को सावधानी से हटाया जाता है

• प्रभावित अंगों के हिस्से (जैसे ओमेंटम, पेरिटोनियम, कभी-कभी आंत के प्रभावित हिस्से) भी निकालकर कैंसर को अधिकतम कम किया जाता है

वही HIPEC उसी ऑपरेशन में

• पेट में गर्म कीमोथेरेपी दवा (42°C के आसपास) विशेष मशीन की मदद से 60–90 मिनट तक घुमाई जाती है