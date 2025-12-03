ETV Bharat / state

एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने रचा इतिहास, पहली बार CRS और HIPEC सर्जरी

यह तकनीक कैंसर मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है. अब यह सुविधा सरकारी योजना से भी उपलब्ध रहेगी.

SMS Hospital doctors created history
एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने रचा इतिहास (Photo courtesy SMS Hospital Administration)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के शल्य ऑन्कोलॉजी विभाग में बुधवार को पहली बार साइटोरिडक्शन सर्जरी (CRS) और हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी (HIPEC) प्रक्रिया सफल हुई. यह अत्याधुनिक कैंसर उपचार तकनीक अब राजस्थान के सरकारी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो गई, जो उन्नत पेरिटोनियल कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी. इस अवसर पर लाइव सर्जिकल वर्कशॉप रखी, जिसमें प्रदेशभर के सर्जन्स ने भाग लिया.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के शल्य ऑन्कोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेश सिंह ने बताया कि यह तकनीक कैंसर मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है. अब यह सुविधा सरकार की योजना से भी उपलब्ध रहेगी. डॉ. सिंह ने बताया कि साइटोरिडक्शन सर्जरी (CRS) और HIPEC उन्नत स्तर के पेट के अंदर फैल चुके कैंसर (Peritoneal Carcinomatosis) के लिए अत्याधुनिक संयुक्त इलाज की प्रक्रिया है. यह दुनिया भर में उन चुनिंदा मरीजों के लिए जीवन बढ़ाने का प्रभावी विकल्प माना जाता है, जिनमें कैंसर पेट की झिल्ली तक फैल गया हो.

पढ़ें: रोबोटिक सर्जरी से दुर्लभ बीमारी MALS का हुआ सफल ऑपरेशन, SMS अस्पताल ने इतिहास रचा

CRS: बड़ी सर्जरी है

• पेट के अंदर फैले कैंसर के सभी दिखने वाले ट्यूमर को सावधानी से हटाया जाता है

• प्रभावित अंगों के हिस्से (जैसे ओमेंटम, पेरिटोनियम, कभी-कभी आंत के प्रभावित हिस्से) भी निकालकर कैंसर को अधिकतम कम किया जाता है

वही HIPEC उसी ऑपरेशन में

• पेट में गर्म कीमोथेरेपी दवा (42°C के आसपास) विशेष मशीन की मदद से 60–90 मिनट तक घुमाई जाती है

• यह दवा सीधे उस जगह पर काम करती है जहां कैंसर फैला होता है.

HIPEC का फायदा

• दवा सीधे कैंसर की जगह पहुंचती है

• पूरे शरीर में कम दुष्प्रभाव होता है

• और बचे हुए सूक्ष्म (microscopic) कैंसर को नष्ट करती है

CRS + HIPEC इसलिए महत्वपूर्ण

यह संयुक्त प्रक्रिया उन्नत ओवरी कैंसर, अपेंडिक्स कैंसर, कोलन कैंसर और पेट की झिल्ली में फैले अन्य कैंसरों में उपयोगी है.

TAGGED:

FIRST CRS HIPEC SURGERY IN JAIPUR
LIFESAVING FOR CANCER PATIENTS
जयपुर में लाइव सर्जिकल वर्कशॉप
ADVANCED PERITONEAL CANCER
CANCER TREATMENT TECHNIQUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.