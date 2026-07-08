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जन्म-मृत्यु पंजीकरण में राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, लेकिन बढ़ती शिशु मृत्यु ने बढ़ाई चिंता

पंजीकरण व्यवस्था में उल्लेखनीय उपलब्धि : रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान की अनुमानित मध्य-वर्षीय जनसंख्या 8.21 करोड़ रही. इस दौरान राज्य में 18.73 लाख जन्म और 4.76 लाख मृत्यु का अनुमान लगाया गया. इसके मुकाबले 19.71 लाख जन्म और 4.74 लाख मौतों का पंजीकरण दर्ज किया गया. इसी आधार पर राज्य ने जन्म पंजीकरण में 100 प्रतिशत और मृत्यु पंजीकरण में 99.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त किया. राष्ट्रीय स्तर पर जन्म पंजीकरण 99.1 प्रतिशत और मृत्यु पंजीकरण 99.4 प्रतिशत रहा. ऐसे में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर माना जा रहा है. समाजिक कार्यकर्ता मीता सिंह का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशासनिक निगरानी और स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय के कारण यह उपलब्धि संभव हुई है.

सीआरएस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य के अनुमानित जन्म और मृत्यु, पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु, जन्म और मृत्यु पंजीकरण का प्रतिशत, शिशु मृत्यु, मृतजन्म, जन्म के समय लिंगानुपात, समयबद्ध पंजीकरण, विलंबित पंजीकरण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकरण संबंधी आंकड़े शामिल होते हैं. सीआरएस रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह किसी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक दक्षता और जनकल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण संकेतक भी मानी जाती है.

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है ? : भारत के महापंजीयक कार्यालय की ओर से प्रत्येक वर्ष सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) की राज्यवार रिपोर्ट जारी की जाती है. यह रिपोर्ट देश में जन्म, मृत्यु और मृतजन्म (स्टिलबर्थ) जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है. इन आंकड़ों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार नियोजन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में किया जाता है.

जयपुर : भारत के महापंजीयक कार्यालय की ओर से जारी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस)-2024 की रिपोर्ट राजस्थान के लिए एक ऐसी तस्वीर पेश करती है, जिसमें उपलब्धि और चुनौती दोनों साथ दिखाई देती है. एक ओर राज्य ने जन्म पंजीकरण में 100 प्रतिशत और मृत्यु पंजीकरण में 99.5 प्रतिशत का स्तर हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत की है. वहीं, दूसरी ओर शिशु मृत्यु के पंजीकृत मामलों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि ने स्वास्थ्य तंत्र और नीति-निर्माताओं के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या कहते हैं सीआरएस-2024 के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

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पिछले दशक में लगातार बढ़ा पंजीकरण : मीता सिंह कहती हैं कि रिपोर्ट में पिछले दस वर्षों में जन्म और मृत्यु दोनों के पंजीकरण में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2015 में राज्य में 17.69 लाख जन्म दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 19.71 लाख तक पहुंच गई. इसी तरह वर्ष 2015 में 4.09 लाख मौतें पंजीकृत हुई थीं, जो अब बढ़कर 4.74 लाख हो गई हैं. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नागरिकों में पंजीकरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है और सरकारी व्यवस्था भी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है. विशेष रूप से डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया है.

लिंगानुपात में सुधार के सकारात्मक संकेत : रिपोर्ट में जन्म के समय लिंगानुपात के मोर्चे पर राजस्थान के लिए सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं. वर्ष 2024 में प्रति एक हजार लड़कों पर 953 लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया. वर्ष 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 888 था. इस प्रकार पिछले एक दशक में काफी अच्छा सुधार दर्ज किया गया है. मीता सिंह कहती हैं कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे जागरूकता अभियानों, कानूनी सख्ती और सामाजिक सोच में बदलाव का असर इस सुधार के रूप में दिखाई दे रहा है. हालांकि, इस उपलब्धि को स्थायी बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक रहेंगे.

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों से संवाद करतीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी (Insta - diyakumariofficial)

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पूरी तरह डिजिटल हुई पंजीकरण व्यवस्था : राजस्थान में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया 'पहचान' पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन संचालित की जा रही है. नागरिकों को कंप्यूटर जनित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सभी रिकॉर्ड डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखे जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में राज्यभर की 5,678 ग्रामीण और शहरी पंजीकरण इकाइयों का निरीक्षण किया गया. इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर व्यवस्था की निगरानी भी की गई. इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर निगरानी व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है.

डूंगरपुर जिले की धम्बोला ग्राम पंचायत में प्रातः भ्रमण के दौरान सीएम (Insta- bjp4rajasthan)

शिशु मृत्यु में बढ़ोतरी पर गंभीर मंथन जरूरी: मीता सिंह ने कहा कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस)-2024 रिपोर्ट में जन्म पंजीकरण 100 प्रतिशत और मृत्यु पंजीकरण 99.5 प्रतिशत दर्ज होना राजस्थान की प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शी व्यवस्था का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलती है. हालांकि, शिशु मृत्यु के पंजीकृत मामलों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का विषय है, जिसकी गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए. मीता सिंह ने कहा कि बढ़ते आंकड़ों के पीछे मौजूद कारणों की वैज्ञानिक जांच कर प्रभावी समाधान तलाशना आवश्यक है.

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गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, सुरक्षित संस्थागत प्रसव, नवजात शिशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, पर्याप्त पोषण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आंकड़ों का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों की पहचान करना भी है जहां तत्काल सुधार की आवश्यकता है. आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और चिकित्सा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. साथ ही परिवारों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.