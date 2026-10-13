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सुकमा में सीआरपीएफ के एसआई ने दी जान, मेट्टागुड़म कैंप की घटना

एसआई देवानंद यादव की फोटो ( ETV BHARAT )

सुकमा: सुकमा के मेट्टागुड़म कैंप में CRPF के एक एसआई देवानंद यादव ने जान दे दी. सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि को एसआई ने अपने कैंप में घातक कदम उठा लिया. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए. जिसके बाद उनके साथी जवान ने मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई. घटना के बाद उपनिरीक्षक को फील्ड एंबुलेंस के माध्यम से एल्मागुंडा कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया. उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है.

सुकमा के मेट्टागुड़म कैंप की घटना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवानंद यादव CRPF की 131वीं वाहिनी के अंतर्गत मेट्टागुड़म कैंप में पदस्थ थे.पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. फिलहाल घटना से जुड़े कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.