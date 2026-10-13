ETV Bharat / state

सुकमा में सीआरपीएफ के एसआई ने दी जान, मेट्टागुड़म कैंप की घटना

सुकमा में सीआरपीएफ के एक एसआई ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. नवीन कश्यप की रिपोर्ट

SI Devanand Yadav
एसआई देवानंद यादव की फोटो (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2026 at 11:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: सुकमा के मेट्टागुड़म कैंप में CRPF के एक एसआई देवानंद यादव ने जान दे दी. सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि को एसआई ने अपने कैंप में घातक कदम उठा लिया. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए. जिसके बाद उनके साथी जवान ने मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई. घटना के बाद उपनिरीक्षक को फील्ड एंबुलेंस के माध्यम से एल्मागुंडा कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया. उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है.

सुकमा के मेट्टागुड़म कैंप की घटना

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवानंद यादव CRPF की 131वीं वाहिनी के अंतर्गत मेट्टागुड़म कैंप में पदस्थ थे.पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. फिलहाल घटना से जुड़े कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

यूपी के रहने वाले थे एसआई देवानंद यादव

उपनिरीक्षक देवानंद यादव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी थे. उनके पिता का नाम रामानंद यादव है. उनका गृह ग्राम करजहा, थाना बरहज, जिला देवरिया बताया गया है. पुलिस के अनुसार, शव का विधिवत पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया गया. पुलिस पूरे केस की जांच में जुटी हुई है. जांच के बाद ही पूरे केस में कोई और खुलासा हो सकेगा.

दुर्ग में सीएएफ जवान का अपहरण, बंधक बनाकर की गई मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार, 11 लाख रुपये का है विवाद

बीएसपी मार्क लोहा चोरी केस, भिलाई में कबाड़ गोदाम का मैनेजर अरेस्ट

'बेलतरा को बदलापुर बनाने की साजिश' कांग्रेस का बिलासपुर में जंगी प्रदर्शन, वाटर कैनन से निकली धार ने रोका रास्ता

TAGGED:

COP DIES BY SUICIDE IN SUKMA
SUKMA METTAGUDA CAMP
CRPF एसआई देवानंद यादव
सुकमा पुलिस
CRPF SI DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.