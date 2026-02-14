ETV Bharat / state

जहां चलती थी गोलियां, वहां बंट रही दवाइयां, ऐसे लिखी गई नागाराम में बदलाव की कहानी

कभी इस इलाके में माओवादी कमांडर हिड़मा का राज चलता था. गोलियों और बम धमाकों से ये इलाका गूंजा करता था. लेकिन आज यहां सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है. बड़ी संख्या में गांव वाले मेडिकल कैंप पहुंचे. गांव वाले खुद बताते हैं कि नक्सलियों ने गांव के विकास में बड़ी बाधा पहुंचाई. स्कूलों को नुकसान पहुंचाया, सरकार भवनों को बम से उड़ा दिया. सड़कों को लैंड माइन से उड़ा दिया, हो रहे निर्माण कार्यों को रोक दिया. लेकिन जब से विकास के कार्यों में तेजी आई है गांव वालों का भरोसा भी तेजी से सरकार और फोर्स पर बढ़ा है. लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने लगे हैं.

पूरे बस्तर में तेजी से विकास विकास का काम जारी है. रोड से लेकर पीडीसीएस सिस्टम तक को दुरुस्त किया जा रहा है. गांव गांव तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाई जा रही है. इसी कड़ी में सुकमा में भी विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं. सुकमा का नागाराम गांव जो कभी माओवादियों का स्ट्रांग होल्ड गांव होता था, आज वहां पर मेडिकल कैंप लगा है. गांव के लोग मेडिकल कैंप में पहुंचकर न सिर्फ मर्ज का इलाज करा रहे हैं बल्कि सरकारी दवा भी ले रहे हैं. गांव वाले खुद कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. नक्सलियों के डर से न तो सरकारी कर्मचारी गांव तक पहुंचते थे न गांव वाले माओवादियों के डर से बाहर निकलते थे. नागाराम में सीआरपीएफ के द्वारा लगाया गया कैंप इस बात का प्रमाण है, कि अब बस्तर बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है. उसकी शुरूआत शहर से नहीं बल्कि गांवों से हुई है.

सुकमा: नक्सलवाद और उससे होने वाली हिंसा को पीछे छोड़ अब बस्तर विकास के रास्ते पर दौड़ने को तैयार है. बदलाव की ये कहानी सरकार की मजबूत रणनीति और जवानों की हिम्मत की बदौलत लिखी गई है. जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां स्कूल के घंटियों की आवाज गूंज रही है.

नागाराम जैसे सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद सीमित है. नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने के लिए जंगलों और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. बरसात के दिनों में यह दूरी और भी मुश्किल हो जाती है. छोटी बीमारियां भी समय पर उपचार न मिलने के कारण गंभीर रूप ले लेती है. गांव में कुपोषण, एनीमिया, त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द, आंखों की कमजोरी और मौसमी बुखार आम समस्याएं हैं

सीआरपीएफ 74वीं बटालियन ने लगाया मेडिकल कैंप

इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ की 74 वाहिनी ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया. मेडिकल टीम ने एक-एक मरीज की जांच की. ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, बुखार और अन्य सामान्य जांच की गई. जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां बांटी की गई. कई ग्रामीणों के लिए यह पहला अवसर था, जब उन्होंने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई.

जहां चलती थी गोलियां वहां बंट रही दवाइयां (ETV Bharat)

बुजुर्ग ने की जवानों की तारीफ

कैंप के दौरान सबसे मार्मिक पल तब आया, जब एक बुजुर्ग ग्रामीण, जिनकी आंखों की नजर कमजोर हो चुकी थी, इलाज के बाद जवानों का हाथ थामकर भावुक हो उठा. उसकी आंखों में बदलते बस्तर को देखने की खुशी झलक आई थी. बुजुर्ग ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि जो लोग सुरक्षा के लिए आते हैं, वही हमारी बीमारी भी पूछेंगे. यह शब्द सालों की दूरी और गलतफहमियों के टूटने का संकेत था.

बदल रही तस्वीर

नक्सल घटनाओं ने यहां के लोगों के मन में डर की गहरी छाप छोड़ी थी. कई बार ग्रामीण खुद को दो पाटों के बीच फंसा हुआ महसूस करते थे. एक ओर नक्सलियों का दबाव, दूसरी ओर सुरक्षा बलों की मौजूदगी. ऐसे माहौल में विश्वास कायम करना आसान नहीं होता. लेकिन हाल के वर्षों में लगातार चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, जागरूकता शिविर और अब मेडिकल कैंप जैसे आयोजनों ने स्थिति को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

माताओं और बहनों के लिए विशेष परामर्श सत्र आयोजित किए गए. गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, नियमित जांच और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया. बच्चों में कुपोषण की पहचान कर आवश्यक सप्लीमेंट दिए गए. किशोरियों को एनीमिया से बचाव की जानकारी दी गई. कई महिलाओं ने कहा कि पहली बार किसी ने उनकी समस्याएं इतने धैर्य और सम्मान से सुनी.

जहां चलती थी गोलियां वहां बंट रही दवाइयां (ETV Bharat)

लोगों का हुआ इलाज और बंटी दवाइयां

मेडिकल स्टाफ के व्यवहार की भी गांव वालों ने तारीफ की. जवान केवल सुरक्षा की भूमिका में नहीं थे, बल्कि वे संवेदनशील सहायक की तरह पेश आए. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी जीवनशैली को समझा और उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य आदतों के बारे में समझाया. इस दौरान बच्चों को टॉफियां और प्राथमिक चिकित्सा किट भी वितरित की गईं, जिससे उनके चेहरे खिल उठे.

सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कैंप केवल इलाज के लिए नहीं, बल्कि विश्वास निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. उनका मानना है कि जब सुरक्षा बल समाज के बीच सेवा की भावना से काम करते हैं, तो शांति और विकास का रास्ता मजबूत होता है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, बीमार होने पर इलाज में देर न करें और किसी भी समस्या की सूचना प्रशासन को दें. ग्रामीणों ने कहा कि अब हालात पहले से बेहतर हैं.

नागाराम का यह मेडिकल कैंप केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष के बाद उभरती उम्मीद की कहानी है. यह संदेश देता है कि हिंसा के अंधेरे में भी अगर संवाद और सेवा की मशाल जलाई जाए, तो हालात बदल सकते हैं. शाम ढलने लगी तो ग्रामीण दवाइयों और परामर्श के साथ अपने घरों की ओर लौटने लगे.

