बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों की मानवता, दर्द में तड़पती गर्भवती महिला को पहुंचाई मदद

बीजापुर : सीआरपीएफ जवानों ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है. जवानों ने वक्त रहते एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया. जिससे महिला और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों की जान बच गई. यदि वक्त रहते जवानों तक सूचना नहीं पहुंचती तो महिला के साथ कुछ भी हो सकता था. थाना तर्रेम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोटुपल्ली (गोटमपारा) में तैनात सीआरपीएफ बल 168 वाहिनी के जवानों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सुरक्षा बल केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संकट के समय आम नागरिकों के लिए जीवनरक्षक बनकर सामने आते हैं.

क्या है घटनाक्रम

13 दिसंबर को ग्राम गोटुपल्ली निवासी कुंजाम उर्रे, पति कुंजाम सुकलू, उम्र लगभग 23 वर्ष छह माह की गर्भवती हैं. कुंजाम उर्रे को शनिवार को पेट में तेज दर्द हुआ.तेज दर्द के कारण महिला की स्थिति खराब होने लगी. ग्रामीणों ने इस स्थिति की सूचना तुरंत FOB गोटुपल्ली में तैनात सीआरपीएफ बल 168 बटालियन के जवानों को दी.

जवानों ने सूचना मिलते ही की मदद

सूचना मिलते ही जवानों ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत एक्शन लिया . दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद जवानों ने पूरी सावधानी और तत्परता के साथ गर्भवती महिला को सुरक्षित रूप से अपने संरक्षण में लिया. जवानों ने महिला को सुरक्षित वाहन से तर्रेम तक पहुंचाया. वहां पहले से खड़ी एम्बुलेंस की सहायता से महिला को सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने महिला का समुचित उपचार किया.

सीआरपीएफ जवानों के कारण बची जान

समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाने से महिला की हालत में सुधार है और गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है. इस पूरे घटनाक्रम में सुरक्षा बलों की सजगता, समन्वय और मानवीय दृष्टिकोण सराहनीय रहा. दुर्गम इलाकों में अक्सर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती होती है, ऐसे में सुरक्षा बलों की यह त्वरित पहल ग्रामीणों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रही.