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बिहार में नक्सलियों की साजिश नाकाम, CRPF ने डिफ्यूज किया 5KG का शक्तिशाली प्रेशर IED

गया: बिहार के गया जिले में नक्सलियों की विध्वंसक योजना को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है. लुटुआ थाना क्षेत्र में CRPF की छापेमारी के दौरान एक शक्तिशाली 5 किलोग्राम का प्रेशर मेकैनिज्म आईईडी बम बरामद किया गया. CRPF के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही इसे डिफ्यूज कर दिया, जिससे बड़े स्तर पर जान-माल की हानि टल गई.

गुप्त सूचना पर शुरू हुआ अभियान: CRPF की डी 215 बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार मोहरिल को गुप्त सूचना मिली थी कि लुटुआ थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इस सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. लुटुआ क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से नक्सल प्रभावित रहा है, जहां नक्सली पहले सक्रिय थे.

गया में प्रेशर आईईडी बम बरामद (ETV Bharat)

जंगल क्षेत्र में मिला खतरनाक बम: कैंप नागोबार से गुलरिया तरी होते हुए सिंहवा जंगल के पहाड़ी इलाके में CRPF जवानों ने सर्च अभियान चलाया. डीएसएमडी डिटेक्टर से बीप की आवाज आने पर सावधानीपूर्वक खुदाई की गई. खुदाई में 5 किलो का प्रेशर आईईडी बम निकला, जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जमीन में दबाया गया था.

नक्सलियों की नई रणनीति का संकेत: हाल के सालों में इन इलाकों में नक्सली गतिविधियां काफी कम हो गई थी. सुरक्षा बलों का मानना है कि नक्सली अब नई रणनीति के तहत आईईडी हमलों की तैयारी कर रहे थे. इस बम को सुरक्षा बलों को जान-माल की हानि पहुंचाने की मंशा से लगाया गया था.