नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, CRPF ने 4 किलो का IED बरामद कर किया ध्वस्त
गया के लुटुआ जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है. सीआरपीएफ ने 4 किलो का आईईडी बरामद कर ध्वस्त कर दिया है.
Published : July 10, 2026 at 8:41 PM IST
गया: बिहार के गया में नक्सलियों की नापाक मंशा को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों के ठिकाने से 4 किलोग्राम का शक्तिशाली आईईडी बरामद किया गया है. बरामद आईईडी को मौके पर ही सीआरपीएफ के बम निरोध दस्ते के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया.
नक्सलियों की साजिश विफल: नक्सलियों द्वारा विस्फोटक को प्लांट किया गया था. सुरक्षा बलों को इसकी सूचना मिली तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन डी कंपनी और पुलिस की टीम शामिल थी. सुरक्षा बलों की टीम ने उपकरणों से जांच की तो चिह्नित स्थान पर शक्तिशाली आईईडी मिला.
आईईडी डिफ्यूज से हुई तेज आवाज: सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते के द्वारा बरामद आईईडी को मौके से डिफ्यूज किया गया तो तेज आवाज सुनी गई. आईईडी को काले पॉलिथीन में स्टील कंटेनर के भीतर में प्लांट किया गया था. माना जा रहा है कि नक्सलियों ने के द्वारा सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुंचाने की मंशा से इसे प्लांट किया गया था. डुमरी नाला जंगल से शक्तिशाली आईईडी की बरामदगी को सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है.
ऑपरेशन को किया गया तेज: वहीं, शक्तिशाली विस्फोटक मिलने के बाद उक्त इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है. नक्सली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. डुमरी नाला जंगल गया- औरंगाबाद के सीमावर्ती घनघोर जंगल वाले इलाके में है.
क्या बोले एसडीपीओ?: इमामगंज एसडीपीओ नीरज कुमार ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने इस संबंध में बताया कि सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया 4 किलोग्राम का शक्तिशाली आईईडी बरामद हुआ है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है.
"डुमरी नाला जंगल से 4 किलोग्राम का शक्तिशाली आईईडी बरामद किया गया है. बरामद विस्फोटक को सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते के द्वारा मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया. नक्सलियों की मंशा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की रही होगी, जिसे विफल कर दिया गया है. सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है."- नीरज कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज
ये भी पढ़ें: गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जमीन के नीचे छिपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद